Средната брутна работа заплата в област Търговище поддържа темп на растеж и през второто тримесечие на годината. Регистрирано е повишение с 9,2 на сто в сравнение с първото тримесечие на 2025 г. Така размерът на средната месечна брутна работна заплата в Търговищко достига 2052 лева, съобщават от отдел "Статистически изследвания - Търговище" при Териториално статистическо бюро - Североизток.

За април средната брутна месечна работна заплата е 2051 лв., за май - 2081 лв., за юни - 2023 лева.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2025 г. област Търговище е на десето място по показателя средна брутна работна заплата. С най-високо средно месечно възнаграждение през второто тримесечие е София (столица) - 3489 лв., а с най-ниско е област Кюстендил - 1779 лева. Средното възнаграждение за страната за второто тримесечие е 2572 лева, отчитат от статистиката.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение през отчетния период в региона, са "Образование" и "Операции с недвижими имоти", а най-голямо намаление е регистрирано в дейност "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения".

През първото тримесечие на годината област Търговище бе на 12-о място по показателя средна брутна работна заплата, а размерът й беше 1879 лева.