Бе Ем Ве заделя 200 млн. бр. лири за уреждане на спорове, свързани с неправомерно предоставяне на кредити за автомобили във Великобритания

Финансовото подразделение на БеЕмВе (BMW) във Великобритания е заделило над 200 милиона британски лири (около 230 милиона евро), за да покрие потенциални разходи по скандала с неправомерно предоставяни автомобилни кредити в страната.

Германският автомобилен концерн е поредният производител, който обявява, че очаква значителни финансови последици от схемите за продажба на кредити с непрозрачни комисиони, от които милиони британски потребители могат да имат право на обезщетение.

Британският финансов регулатор (Financial Conduct Authority, FCA) в момента провежда обществена консултация относно схема за компенсации за клиенти, взели автомобилен кредит в периода между 2007 и 2020 година. Според регулатора, множество банки и компании за автомобилно финансиране не са информирали клиентите си за платени комисиони към дилърите, което е довело до неравнопоставени условия по кредитите, включително завишени лихвени проценти.

По-рано този месец британският финансов регулатор обяви, че се надява изплащането на обезщетения да започне през 2026 г.

Според последния финансов отчет на "Бе Ем Ве Файненшъл Сървисиз" (BMW Financial Services), публикуван в британския Търговски регистър (Companies House), до края на 2024 г. компанията е заделила провизия в размер на 206,9 милиона британски лири за покриване на потенциални искове, свързани с исторически комисиони. През предходната година сумата е била 70,3 милиона паунда.

Компанията съобщава, че е получила "значителен брой оплаквания", свързани с тези практики, като част от случаите вече се разглеждат.

Заложените средства включват разходи по изплащане на компенсации, административни и правни разходи. От "Бе Ем Ве Файненшъл Сървисиз" подчертават, че остава "значителна несигурност" относно крайния обем на исковете и че те може да се окажат "значително по-малки или по-големи" от предвиденото.

Компанията изчислява, че евентуално увеличение от 5 на сто в компенсационните плащания би наложило допълнителни 31 милиона бр. лири провизия.