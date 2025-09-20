Празникът на домашните сирена ще събере майстори от цялата страна в тетевенското село Черни Вит днес, за да покажат как се съхранява традицията в направата на българското сирене, но и как се пренася тя в бъдещето.

Сред основните организатори на събитието е Цветан Димитров, производител на зелено сирене и изследовател на домашните сирена, възникнали стотици години назад във времето.

Той разказа за БТА, че през целия ден ще има много презентации, демонстрации на направа на традиционни храни и сирене, дегустации на най-старите сирена, майсторски класове, кулинарни работилници. На форума ще бъдат представени домашни сирена от различни региони на България и Балканите, хляб, мед, вино и др. Гостите ще могат да пробват сирена, приготвени по стари рецепти, както и традиционното за Черни Вит зелено сирене.

Събитието е насочено към хора, които искат да научат повече за българските и световните сирена, старинни ястия и модерни техники в кулинарията.

За пръв път публиката ще определи най-добро сирене на празника, което ще бъде наградено.

Предвиждат си и майсторски класове по съчетаване на вино и сирене от поречието на река Вит. Тайната за направата на зеленото сирене от Черни Вит ще разкрие самият Цветан Димитров.

Предвидена е и лекция "Архитектура на съвременната кухня и кулинарни пътешествия" с Филип Ондрушек, който в последните 10 години е готвил в над 30 страни. В Черни Вит ще представи тънкостите на австро-унгарската кухня, съобщи Димитров.

Част от празника ще бъдат и кулинарни работилници за приготвяне на Белмуж от турлашката кухня, както и на авторски сирена и хляб с квас.

Организатори на събитието са също Община Тетевен и кметството в Черни Вит.