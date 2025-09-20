site.btaВидин е домакин на Българо-китайски икономически форум
Видин е домакин на Българо-китайски икономически форум, който ще се проведе днес в Културен център "Жул Паскин", съобщават от Общината. По време на икономическия форум Видин и региона ще бъдат представени пред мениджъри на утвърдени в световен мащаб китайски компании с идеята да бъдат привлечени инвестиции.
В събитието ще участват мениджъри на китайските компании "Юропиън Ем Ем Ти груп" (European LMT Group), "Блекстоун груп" (Blackstone Group), "Чайна Хуасин холдингс" (China Huaxin Holdings Co., Ltd.), "Чайна Риформ холдингс корпорейшън" (China Reform Holdings Corporation Ltd.), "Шанхай Линнай Индъстриал Сентър" (Shanghai Linnai Industrial Investment Center), "Шанхай Шоугуан Текнолъджи" (Shanghai Shouguang Technology Co., Ltd.), "Шанхай Цаншантан Фууд Трейдинг" (Shanghai Canshantang Food Trading Co., Ltd.), "Чайна Хелт Глобъл Съплай Чейн& Уелнес Индъстри Алайънс" (China Health Global Supply Chain & Wellness Industry Alliance),"Ицзин Интернешънъл" (Yijin International), "Шанхай Шанцзянсин Индъстриъл" (Shanghai Shangjianxing Industrial Co., Ltd.), "Иин Интернешънъл" (Yiyin International), "Шанхай Шанцзянсин Индъстриъл" (Shanghai Shangjianxing Industrial Co., Ltd.).
Кметът на община Видин д-р Цветан Ценков ще открие официално събитието в 09:30 часа. Във форума ще вземат участие и представители на Президентството на Република България, Българската агенция за инвестиции, Областната администрация, Видинската търговско-промишлена палата, Дирекция "Бюро по труда", Индустриална зона "Видин-юг". Очаква се провеждането на икономическия форум във Видин да се отрази на икономическото развитие на региона, се посочва в съобщението.
/СЛС/
