Министрите на финансите на ЕС постигнаха компромис по предстоящите стъпки за въвеждане на цифрово евро

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Virginia Mayo, архив
КОПЕНХАГЕН,  
19.09.2025 16:17
 (БТА)

Министрите на финансите на страните от Европейския съюз се споразумяха днес за пътна карта за въвеждането на цифрово евро, което трябва да бъде алтернатива на доминиращите в момента базирани в САЩ платежни системи "Виза" (Visa) и "Маскърдард" (Mastercard), предаде Ройтерс.

Дискусиите за цифровото евро, което по същество представлява електронен портфейл, зад който стои Европейската централна банка (ЕЦБ), се засилиха тази година, тъй като ЕС е решен да намали зависимостта си от други страни в ключови области като енергетика, финанси и отбрана.

ЕЦБ представи цифровото евро като начин да се намали зависимостта на Европа от американските разплащателни карти и в отговор на глобалната инициатива на американския президент Доналд Тръмп за създаде на регулаторна рамка за търгуване със стейбълкойни – криптовалути, обвързани с американския долар.

ЕЦБ обаче досега не е успяла да получи законодателно одобрение за въвеждането на цифрово евро на фона на опасения, че то може да лиши банките от приходи, да струва прекалено много или да ограничи правото на личен живот, посочва Ройтерс.

В знак на напредък по темата министрите на финансите на ЕС, които днес проведоха заседание в Копенхаген заедно с президента на ЕЦБ Кристин Лагард и еврокомисаря по въпросите на икономиката Валдис Домбровскис, постигнаха споразумение за следващите стъпки по въвеждането на цифровото евро.

Министрите на финансите на ЕС ще имат думата относно въпроса дали да се емитира дигитална валута и с колко подобни средства ще може да разполага всеки жител.

"Компромисът, който постигнахме, е, че преди ЕЦБ да вземе окончателно решение във връзка с емитирането... ще има възможност за дискусия в Съвета на министрите", заяви Паскал Донахю, който председателства срещите на министрите на финансите, по време на съвместна пресконференция.

Пред медиите президентът на ЕЦБ Кристин Лагард днес заяви, че дигиталното евро "не е само средство за плащане, а и политическа декларация относно суверенитета на Европа и нейната способност да обработва плащания, включително трансгранични, с европейска инфраструктура и решение".

Донахю, Лагард и Домбровскис приветстваха компромиса по процедурата за определяне на лимити за притежаване на дигитални евро средства, въпреки че не разкриха подробности по темата.

Участник в срещата заяви пред Ройтерс, че ЕЦБ също ще представи предложение за лимит на притежание за одобрение от финансовите министри от ЕКОФИН.

Въпреки че Европейската комисия предложи законодателство за дигитално евро през юни 2023 г., другите две институции, от които трябва да полуди одобрение - Европейският парламент и Европейският съвет, все още не са приели.

Европейският съвет цели да приключи своята част от работата по проектозакона до края на годината.

ЕЦБ се надява законодателството да бъде готово до юни, след което ще са необходими около от две години и половина до три години, за да бъде пуснато в обращение цифровото евро.

Някои страни от ЕС имат свои национални системи за дигитални разплащания, но никоя от тях не е приета от всички членки на ЕС.

/СЛС/

