Лозаро-винарски атракцион "Новите лозя" край великотърновското село Арбанаси очаква първата си собствена реколта

Лозаро-винарски атракцион "Новите лозя" край великотърновското село Арбанаси очаква първата си реколта, каза за БТА собственикът на комплекса Станимир Стоянов. За лозето тази година е първата на плододаване и виното тепърва предстои да бъде представено на пазара. Предвиждат се няколко едносортови вина, както от местните сортове Гъмза и Кайлъшки мискет, така и купажни между български и чужди сортове.

Проектът "Новите лозя" е съвсем нов, а началото му е поставено през 2021 г. Според Стоянов, лозовите масиви са разположени на интересен терен, подходящ за тази цел. Арбанаси е както културно-историческо селище, свързано с туризма, така и с подходящ климат за лозарство, разказа той. Най-голямата изненада се оказа факта, че местността, която избрахме, се казва "Новите лозя". След като направих проучвания, стана ясно, че там в миналото вече е имало лозови масиви.

Това дава още по-голям импулс за създаването на лозята, които са с обща площ 37 декара. Те включват както няколко добре познати международни сорта като Каберне фран, Сира, Пино гри и Шардоне, така и добри български сортове като типичната за този край Гъмза, Рубин и Кайлъшки мискет.

Местността, в която са разположени лозовите масиви предлага добри условия за винен туризъм сред природата. Има възможност за дегустации на вино, а също и на консумация на напитки и храна. Организират се различни групови събития по предварителна заявка с опция за жива музика. Засега посетителите са предимно българи, които не са само от региона, но и туристи от различни краища на страната, гостуващи в Арбанаси. През следващата година те ще могат да опитат и вината, направени от първата реколта на новите лозя, които в началото ще бъдат създадени в някои от местните изби.

