Планирано повишение на акцизите върху тютюна в ЕС предизвика опасения в Германия за ръст на черния пазар

Планираното от Европейската комисия повишаване на минималната данъчна ставка за цигари от 90 на 215 евро за 1 000 единици породи остри опасения в германската тютюнева индустрия, че това може да стимулира контрабандата и нелегалния пазар, информира ДПА по повод започналото в в Дортмунд най-голям световно тютюнево изложение "Интертабак" (Intertabac).

Според оценки на бранша цената на стандартна кутия маркови цигари в Германия може да се увеличи от около 8,50 евро до над 12 евро. По-високото данъчно бреме ще засегне особено силно тютюна за ръчно свиване (фино нарязан), където минималният акциз за килограм се предлага да нарасне от 60 на 215 евро, посочват производители и търговци.

Представители на индустрията предупреждават, че значителен ръст на цените би стимулирал пушачите да търсят по-евтини, нерегламентирани източници. На изложението членове на браншови организации описаха предложението като риск за легалния пазар и като потенциален източник на приходи за организираната престъпност. Лобисти и производители заявяват, че повишаването на ставките в държави като Нидерландия и Франция е довело до силно поскъпване на кутията — от около 7 на 13 евро в Нидерландия и от 8,60 на 12,50 евро във Франция според представени от индустрията данни.

Данни от нидерландските митници показват, че към момента само 55 процента от изпушените в страната цигари се облагат от нидерландски данъчни власти; 30 процента са чуждестранни, а около 10 процента са фалшиви или идват от безмитни канали. За сравнение, в Германия делът на цигарите, които не се облагат с данък в страната, се оценява на около 20 процента, посочват източници от сектора.

За производителите с дейност в Германия — които са само седем на брой — планираното увеличение означава десетократно нарастване на данъчната тежест върху някои продукти, което според бранша застрашава малките и средни предприятия в сектора. От Федералната асоциация на производителите на пури и от други отраслови организации определят мярката като тежък удар за индустрията.

От своя страна здравните експерти защитават предложението. Представител на Германския център за изследване на рака (DKFZ) посочва, че продължителното подценяване на цената на канцерогенните продукти в Германия налага корекция, тъй като по-високата цена е доказано най-ефективната мярка за предотвратяване на започване на пушене сред младите и за стимулиране на отказа от тютюнопушене.

В икономически план държавата би могла да получи допълнителни приходи — грубо изчислено около 20 милиарда евро годишно от продажбата на тютюневи изделия в Германия. Браншът обаче изразява съмнения, че при драстично поскъпване приходите действително ще нараснат, тъй като легалните продажби биха могли да намалеят — като пример се посочва Нидерландия, където приходите от акцизи върху цигари спадат от 2019 г. насам, макар че броят на пушачите там в периода намалява.

Нелегалната търговия вече показва растеж, предупреждават митнически служители. Федералният председател на митническия и финансов съюз (BDZ) посочва, че Германия е станала привлекателен пазар за контрабандистите и призовава за засилване на ресурсите и технологиите на митническите органи, опростяване на регулацията и активни мерки за разбиване на престъпните мрежи, за да се предотврати разрастването на нелегалния пазар.

Прилагането на плана на Брюксел би отнело около две години и изисква единодушно одобрение от всички държави членки на ЕС. В процеса вероятно са възможни промени и смекчавания на предложените ставки, отбелязват анализатори.