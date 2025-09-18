Чешки инвеститори развиват традициите на винопроизводството в харманлийската изба "Росалеа"

Чешките инвеститори Петър Белец и Владислав Винтер създават една от най-новите винарски къщи в региона на Харманли - "Росалеа" (Rosalea) и развиват местните традиции във винопроизводството.

Първоначално двамата идват в България през 2011 г., основавайки IT компания, но като ценители на виното и впечатлен от тероара (terroir - френски термин, който описва връзката между характеристиките на даден селскостопански продукт и географския му произход) и вината в района на Сакар, през 2016 година ту купуват масив в район на харманлийското село Шишманово и засаждат на него лозе. Днес лозовият масив е вече 11 хектара, разказа за БТА енологът на винарната Екатерина Гаргова.

Вдъхновена от римския празник на розите и теменужките- Розалия, съпругата на Петър Белец Сузане, дава името на винарската изба "Росалеа", която се намира в град Харманли. Винарната работи изцяло със собствена продукция от винените сортове: Шардоне, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира, Рубин, Мавруд. През 2022 година са засадени и нови лози от основно местни сортове: Димят, Червен мискет, Памид. Има и Поморийски бисер, който е български комплексноустойчив сорт, създаден след кръстоска на Червен мискет и Ризлинг, старо бяло грозде, произхождащо от Германия, допълни Екатерина Гаргова. Според нея работата с този сорт ще й е предизвикателство, защото въпреки дългогодишния си опит в бранша като технолог, досега не й се е случвало да експериментира с него.

Екатерина Гаргова е енолог във винарната от самото ѝ основаване през 2020 година, когато лозите от масива в с. Шишманово са влезли в плододаване. Първото вино, което създава, е Rosalea розе, реколта 2021-ва. За вкусовите качества на произвежданото вино посочва, че уникалността идва от тероара, но добавя, че към това влизат и човешките фактори. "В Харманли има традиции във винопроизводството, районът е благоприятен. Има богато разнообразие на почви. В масива в Шишманово разнообразието се открива дори в един ред. В развитието на гроздето се отразява и влиянието на средиземноморския климат, големият брой топли дни. Затова в южния сакарски край казваме, че гроздето и вино са слънчеви и изключително богати на аромати и вкусове", обобщи енологът.

В производството в "Росалеа" залагат основно на традициите. Винарството е един от браншовете, в които производството се запазва доста традиционно, подчерта Екатерина Гаргова. През тази година е направено дооборудване във винарната по Европейски проект. Малката преса е заменена с по-голяма- модерно пневматично съоръжение, контролът на съдовете за температура също вече е автоматичен. "Колкото и да се внедряват новости, във винарството има ръчен труд и най-вече лично отношение на хората, които са ангажирани в него. Нашият екип е малък и макар различни специалисти, сме заедно и на лозето и във винарната. Затова и в малките производства се запазва повече класиката", категорична е Екатерина Гаргова.

Във винарната всяка година увеличават по малко производството, защото се подготвят за момента, в който лозята ще навлязат в пълно плододаване. Екатерина Гаргова казва, че ако я попитат кой е любимият ѝ етап от цикъла от винопроизводството, не може да отговори, защото както при отглеждането на едно дете и тук има предизвикателства във всеки период. Но за енолога най-емоционалните са бурните моменти при старта на кампанията на есен. "Много динамичен е моментът при приемане на гроздето, стартът на ферментацията, когато започва сокът леко да се газира и започва да излиза ароматът. В този сезон има много динамични моменти и това ми харесва в работата", допълни тя.

Две са основните серии, които винарската изба развива. Търговският представител на избата Мария Ходжева разясни, че в базовата линия са по-леките и ежедневни вина, без отлежаване в дъбова бъчва, а в "Writer’s wine" са отлежали в бъчви от висок клас чисто сортови вина. Във всички серии през 2024 година са произведени общо 18 000 бутилки.

Тя казва, че виното е социално питие и затова е важно в каква среда го пиеш и в какво настроение си и допълва: Виното се развива в чашата, то променя характера си и с хубавата храна, допълни Мария Ходжева.

Изба "Росалеа" е член на местното сдружение на винопроизводителите Wines of Sakar в Харманли и през декември ще е домакин на един от сезонните празници на виното, което сдружението организира.

