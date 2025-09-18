Почти приключи жътвата на слънчогледа в област Добрич, средният добив е 164,3 кг от дка

Почти изцяло е прибран слънчогледът в област Добрич, съобщиха за БТА от Министерството на земеделието и храните. Остават за жътва 190 160 декара от засети 969 390 декара, като средният добив е 164,3 кг/дка.

В общините Крушари и Шабла културата е напълно ожъната, със средни добиви съответно 150,6 кг/дка и 157,9 кг/дка.

В осемте общини на областта е започнала жътвата на царевица. Според актуализираните данни в община Генерал Тошево има 63 декара със 100 процента пропаднали площи заради продължителното засушаване.

До момента са ожънати 128 300 дка от засети 655 154 дка. Средният добив при царевицата е 207,3 кг/дка. Най-висок среден добив има в община Генерал Тошево, където той е 270 кг/дка. Там са пожънати 17 500 дка от засети 178 117 дка.

През миналата стопанска година засетите площи с маслодаен слънчоглед са били 932 850 дка, а средният добив от културата е бил 180,2 кг/дка. Засетите площи с царевица са били 816 340 дка. Тогава средният добив е бил 296,3 кг/дка.