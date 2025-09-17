С изцяло собствена суровина работи винарна "Вила Овчарово" край Търговище. В средата на септември екипът е ангажиран в кампанията по прибирането на реколтата, която тази година не е от най-добрите, каза за БТА управителят Алев Сабитов.

В лозовите масиви на площ от 150 дка, работят 15 души от близките села Овчарово и Дългач. Екипът разказва, че, за да се стигне до днес, началото е поставено през 2009 г. със засаждането на първите масиви. А през 2013 г. е произведена и първата реколта вино. Сега производственият капацитет на винарната е 50 000 бутилки, изцяло от собствения лозов масив.

Технологът Димитрина Димитрова разказа, че през миналата година тук се създава нов асортимент с български сорт. За целта закупуват Димят и Ризлинг, за да направят сепаж. "Виното ни беше отличено със сребърен медал на Балканския конкурс в категория "Вина с местни сортове".

В собствения масив винарната отглежда от белите сортове Совиньон блан и Шардоне. През годините няма промяна в площта на масива или в сортовата структура на лозята.

Реколтата тази година е доста по-слаба в сравнение с предишни, каза технологът. Причината са измръзванията, поради които добивите са много по-ниски. При белите сортове измръзването е към 80 процента. При по-малко грозде, ще произведем и по-малко вина, каза Димитрова.

За да се получи добро и качествено вино, се изминава дълъг процес. Основата е в гроздето. "Реколта с реколта се различава, затова има такава неповторяемост във вината от един и същи сорт. Много е важно качеството на суровината и след това от нас се изисква правилно да направляваме процеса. Това е един микробиологичен процес – виното е жив продукт. Той продължава живота си дори и след ферментацията, след бутилирането, всяка бутилка си има собствен живот", каза Димитрова.

Според екипа на винарната все повече хора ценят виното, но може да се работи още в посока повишаване винената култура на българина, отбеляза Димитрова. "Вино се пие. Но въпросът е кой какво вино търси да пие!" - според специалиста, всяко вино, направено грамотно и с добра суровина, е добро. Много е важно целият процес да протече чисто, без странични микробиологични процеси, да формира добри аромати и добри вкусове. Но така или иначе хората имат различни вкусове, суровината дава продукти с различен характер. Например, Совиньон блан дава по-свежи вина, Шардоне – по-меки на вкус. Клиентите, които предпочитат да усещат свежест във вкуса, се ориентират към Совиньон. А тези, които предпочитат по-меки – търсят Шардоне, коментира технологът.

Димитрина Димитрова разказа, че за да рекламират продукцията си и да достигнат до повече ценители, всяка година винарните от Североизтока се организират и правят винени турове - Дни на отворените врати. Тази година през май "Вила Овчарово" е посетена и от румънци, които пренощуват в хотела на комплекса.

Винарната продава своята продукция основно на вътрешния пазар, износът е много малък. "Пазарът е доста труден – допълни технологът. – Защото на българския пазар пристигат вина от Италия, Испания и Франция, Румъния и Молдова, които са с доста по-ниски цени от нашата себестойност."

"Вината ни са разпознаваеми за ценителите, за хората които държат да пият качествени вина, не от масовия консуматор. Това е и нашата цел – ние не сме масов производител. Правим малки серии от качествени вина", каза управителят Алев Сабитов.

От скоро за пряка връзка с клиента е създаден и онлайн магазин. А иначе пътят на виното, произведено в Овчарово, за да постигне до клиента, преминава през дистрибутори и търговци на дребно. "Продукцията ни не се оскъпява, но по този начин спада печалбата, защото остава в междинните звена - търговците. Наясно сме, че без тях не може. Ценим партньорството с тях, защото в съвременната търговия няма как сам да достигнеш навсякъде", коментира още Сабитов.

Управителят сподели, че за сезонните дейности при обработката на масивите на "Вила Овчарово" се наемат работници кампанийно. Такава е и практиката в бранша. Трудно се поддържа постоянен персонал, понеже и естественото на дейността не го изисква. "Това е една от причините колегите да обръщат поглед към автоматизация и механизация на процеса, доколкото е възможно. Защото ситуацията с работната ръка в страната засяга и нас. Ние нямаме възможност да наемаме работници от по-далеч и се налага да ползваме местните хора. Тук обаче населението е намаляло, на следващо място - е в пенсионна възраст и по-малко работоспособно. Това е една от големите трудности, с които се сблъскваме през последния месец. Налага ни се да балансираме между производителност и човечност", сподели Алев Сабитов.

Вината, произведени във "Вила Овчарово" са отличавани многократно в международни винени конкурси.

Винарната се намира в село Овчарово на 12 км от Търговище. Построена е точно до лозята и се радва на прекрасно разположение и изглед, като и на свеж полъх откъм Преславската планина. Младият и мотивиран екип от професионалисти придава модерно звучене на българските традиции във винарството. Лозята са на северните склонове на Балкана – особено подходящ тероар за бели вина. Лозята се обработват ръчно и щадящо за земята. Гроздоберът и селекцията също са ръчни. Вината с бранда "Вила Овчарово" са в средния ценови сегмент.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).

