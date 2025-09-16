Няма риск потребителите да загубят средствата си в банките, каза във Враца Любомир Левичаров от Асоциация на банките в България

Няма риск потребителите да загубят средствата си в банките, каза главният експерт банкова политика и анализи към Асоциация на банките в България (АББ) Любомир Левичаров. По думите му, ако в първите дни на следващата година има някакво забавяне, заради синхронизиране на масивите от данни, банките ще информират своевременно своите клиенти. Днес той участва в информационна среща, във връзка с предстоящото приемана на страната ни в Еврозоната.

Той напомни, че от 1 януари догодина при покупки и плащане в брой рестото ще се получава само в евро. За целта от декември месец има подготвени стартови пакети за търговците, които могат да обменят левове в евро в обслужващата им банка. Подобни стартови пакети ще има, освен в банките, така и в Български пощи, от където гражданите могат да се подготвят.

Левичаров каза още, че банките ще обменят над 30 000 лв. след предварителна заявка. В пощите сумата е 1000 лв., при която е нужно предварително да се заявят средствата, а максимумът който може да се обменя там е до 10 000 лв., напомни експертът. Според него няма основание да се вдигат лихвите по кредитите.

На срещата във Враца експерти, ръководители на институции приставиха подробна информация за процесът по преминаване от левове към евро. Присъстваха граждани, представители на бизнеса.