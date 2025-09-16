Платформата Move.bg представи второто издание на своето национално проучване на зелените иновативни проекти в България

Платформата и инкубатор на идеи Move.bg представи днес резултатите от второто издание на своето национално проучване на зелените иновативни проекти в България, озаглавено "Зелени решения от България 2025. Фокус: Иновации". Това стана по време на целодневната конференция "Re:Think Green - Зелени решения от България, подкрепени с данни," провела се в столичната концертна зала БИАД.

Документът се състои от три глави: "Зелен преход – шанс за дългосрочна конкурентоспособност"; "Зелени решения от България 2025: Фокус иновации" и "Общи изводи и препоръки". Ръководител на проекта е Саша Безуханова, основател на Move.bg и член на Инвестиционния комитет на Европейския съвет за иновации, а автор е Карина Ангелова, изпълнителен директор на Международния научен и технологичен център в Казахстан. Данните от доклада изнесе Карина Ангелова.

Създаване на съвет за развитие на зелени технологии, администриран от Министерството на иновациите и растежа (МИР); извършване на анализ за потенциала на България за развитие на зелени иновации и създаване на стратегия; организиране на кампания за позициониране на България през зелените иновации са първите три препоръки, които съставителите на доклада извеждат.

Предложенията им включват още създаването на онлайн платформа, посветена на климатичните политики и политиките за декарбонизация; на национална платформа за достъп до капитал за зелени иновации; платформа за дигитално проследяване на зелените инвестиции; на национална рамка за зелени иновации и поддържане на публичен регистър на иновативните и зелени инициативи.

Сред препоръките са още въвеждането на мерки за по-добро интегриране на българските предприемачи в европейските програми; оптимизиране на съществуващите и насърчаване на отваряне на още офиси за технологичен трансфер; създаване на зелен фонд в рамките на Фонда на фондовете; създаване на дългосрочна устойчивост на Фонда за технологичен преход; въвеждане на зелени вертикали във фондовете за рисково инвестиране и на механизъм за стимулиране на банките в подкрепата на зелени производствени иновации.

Авторите на изследването лансират и идеята за създаване на Национален зелен фонд, насочен към граждански инициативи и проекти; за въвеждане на механизъм за национално съфинансиране по международни програми и европейски проекти и актуализиране на целевите програми и ясно дефиниране на климатичните цели при публичните финансови механизми, свързани с климатичните политики и политиките за декарбонизация.

Предлага се и по подобие на ЕС да се въведе в стратегическите документи на национално ниво задължение за минимален процент от БВП за научни изследвания и иновации в областта на климата; изграждане на устойчив модел за публично-частно партньорство за развитие и прилагане на иновации.

Сред мерките е и повишаване на бюджетните инвестиции в наука и образование; обмисляне на данъчни стимули; координиране на усилията между Българската академия на науките (БАН) и университетите.

Авторите обръщат внимание и върху местните общности и власти.

Тук се предлага създаването на регионални консултативни съвети за зелено развитие; на общински съвети за развитие на зелени иновации; въвеждане на иновационни обществени поръчки при общините, както и на платформа за свързване на училища, университети, министерства и общини.

Според съставителите на документа зеления преход в България може да се ускори и чрез създаване на национална стратегия за привличане на млади хора към определени специалности, чрез мерки за повишаване на атрактивността на инженерните специалности и механизъм, по който да се привличат студентите към лабораториите.

"Има нужда от данни, с които да дадем аргумент на управляващите, да покажем тези, които трябва да бъдат подкрепени, да има възможности този тип политики и специални програми да се развиват от България. Това е смисълът на "Зелени решения от България", посочи по време на конференцията Саша Безуханова.