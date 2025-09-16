Залагаме много на бели вина от тамянка и врачански мискет, каза за БТА Марин Ковачев от винарска изба "Ноя"

През тази година залагаме много на бели вина от тамянка и врачански мискет, както и на едно-две много добри розета. Това каза за БТА Марин Ковачев, един от собствениците на изба "Ноя" в троянското село Орешак. Българите, особено тези, които са свикнали на по-традиционен вкус, предпочитат червените вина, розето също има своите ценители, а през лятото продаваме предимно бели вина, добави той.

Изба "Ноя" е лицензирана през 2019 г. и носи името на най-старото, известно от времето на траките име на река Осъм, която извира много близо до нея. Има капацитет около 90 000 т, което я поставя на границата между малка и средна по големина изба, разказа Ковачев.

Оборудването, използвано в избата, е изключително модерно, високотехнологично, всички съдове са с вградено охлаждане, посочи той. "Съдовете, които използваме, са последна дума на техниката в сферата, в която работим и ни позволяват да правим наистина качествени вина".

Избата няма собствени лозови насаждения, грозде купува от производители от цялата страна – най-често от селата около Плевен, Харманли, Сандански и Черноморския район. "Избираме да работим с лозари, които работят със страст и отглеждат по-интересни и по-качествени сортове. Верифицираме широка гама сортове, като имаме над 22 сорта бели, розета и червени вина", подчерта Ковачев.

"Ако някой иска да си направи хубаво червено вино вкъщи – да възможно е да го постигне с много старание и труд. Не стоят така обаче нещата с белите вина и розето. Технологичните процеси, които се изискват за направа на хубаво и ароматно вино розе, са почти невъзможни за постигане в домашни условия", добави Ковачев.

По думите му сред сериозните поводи за гордост на избата през настоящата година са наградите от два форума - "Винария" в Пловдив и Wine fest - Бургас. "За поредна година бяхме избата с най-много медали. Там получихме златни медали за бялото ни вино от тамянка и за розето от марселан", посочи собственикът. На форума в Бургас избата отново печели поредица награди, сред които е златен медал за розе от каберне фран, добави той.

"Това, което прави нашите розета специални, което ни отличава от всички останали и е причина да спечелим всички тези престижни награди, са високите показатели при всички характеристики, по които се оценяват първокласните вина", подчерта Ковачев. При розетата това са хубав аромат, свежест и продължителност на вкуса. Розето ни марселан изпълнява това по много специален начин, като при него се усещат много хубави нотки на червени плодове, но и на цитруси, допълни Ковачев.

Собственикът на изба "Ноя" отбеляза, че и в момента производителите са в кампания за грозобер и преработка. "За разлика от положението с реколтата при другите плодове, през тази година грозде има достатъчно. Друг е въпросът, че цените са с около 40 процента по-високи в сравнение с миналогодишните", подчерта Ковачев.

Тенденцията от последната реколта насам е да се залага на по-интересни сортове вино, каза той. По негови впечатления от последните винарски събития много изби започват да произвеждат бяло вино от тамянка и врачански мискет – сортове, които "Ноя" използва вече от три- четири години.

Избата е участвала и в изложения в Германия и Словения, но по думите на Ковачев посетителите не показват много голям интерес към българските вина. Съдействие за реклама от страна на държавата доста би помогнало на малките и средни изби, заяви той.

През настоящата седмица в Троян се провежда Български фестивал на сливата, като избата ще се представи със свои щанд и очаква да привлече доста внимание от страна на посетителите. Винарска изба "Ноя" ще вземе участие и в Дефилето на младото вино в Пловдив, каза още Марин Ковачев.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).