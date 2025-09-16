Икономическите очаквания на финансовите експерти в Германия се подобриха неочаквано през септември

Икономическите очаквания на финансовите експерти в Германия неочаквано са се подобрили през септември, показват данни на Центъра за европейски икономически изследвания Цет Е Ве (ZEW), цитирани от ДПА.

Индексът на нагласите се е повишил с 2,6 пункта спрямо август до 37,3 пункта. Икономистите обаче прогнозираха спад до 25 пункта. През август показателят бе отбелязал чувствителен спад.

"Експертите на финансовите пазари са предпазливо оптимистични: очакванията се стабилизират, но ситуацията се е влошила", коментира президентът на института Цет Е Ве Ахим Вамбах. По думите му рисковете остават значителни заради несигурността около митническата политика на САЩ и германската "есен на реформите".

В същото време оценката за икономическата ситуация в Германия се е влошила повече от очакваното. Показателят е спаднал със 7,8 пункта до минус 76,4 пункта, при прогноза за минус 73,6 пункта.

Очакванията за еврозоната също са се подобрили – индексът се е повишил до плюс 26,1 пункта спрямо 25,1 пункта през август. Оценката на текущата икономическа ситуация там също е леко подобрена – минус 28,8 пункта спрямо минус 31,2 пункта.

"С оглед на глобалната и вътрешнополитическата ситуация повишението на очакванията е като гръм от ясно небе", коментира Александър Крюгер, главен икономист в "Хаук Ауфхойзер Лампе" (Hauck Aufhäuser Lampe), цитиран от телевизия Ен Те Фау (N-tv). "Остава да видим дали компаниите ще потвърдят благоприятните прогнози на анализаторите. Сегашната ситуация, която се оценява като още по-лоша, е още един шамар в лицето. В краткосрочен план над икономическия растеж продължават да тегнат тъмни облаци. Докато условията в Германия не се променят, икономическите надежди вероятно ще избледнеят. Световната икономика би могла да противодейства на това, ако в момента не беше силно разклатена от митата и геополитиката", допълни той.

След по-силния старт на годината германската икономика изпадна в затруднение, отчитайки спад от 0,3 на сто през второто тримесечие, което се счита за удар за канцлера Фридрих Мерц. Производството се сви през 2024 г. и 2023 г., натоварено от слабото глобално търсене и дългогодишни проблеми, като застаряващите работници и твърде многото бюрокрация. Анализаторите очакват то да набере скорост през следващите тримесечия благодарение на по-високите държавни разходи и по-ниските лихвени проценти на Европейската централна банка. Но някои специалисти все още се опасяват, че Германия тепърва ще усети пълната сила на по-високите американски мита.

Бизнес доверието се подобри през август, като индексът на очакванията на института "Ифо" (Ifo) дори достигна най-високата си стойност от 2022 г. насам. Неотдавнашните официални данни бяха разнопосочни: промишленото производство нарасна повече от очакваното през юли, докато фабричните поръчки се сринаха.