Еврото поскъпва леко спрямо долара в междубанковата търговия
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
Франкфурт на Майн ,  
16.09.2025 09:54
 (БТА)
Еврото поскъпва минимално спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1787 долара към 09:50 часа българско време, което отговаря на ръст с 0,19 на сто спрямо нивото си на затваряне на търговията в понеделник.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1766 долара за евро.

