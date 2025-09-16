Над 16 милиона лева е била капиталовата програма на община Враца за 2024-та, показва отчетът на бюджета

Общо 16 511 000 лв. са капиталовите разходи на община Враца за 2024-та година, е посочено в отчета на бюджета за миналата година. Документът ще бъде публично обсъден в сряда, 17 септември в градската концертна зала, съобщиха от Общински съвет Враца.

Над три милиона лева са инвестирани за ремонт на пътната мрежа в селата Лиляче, Девене, Баница и квартал Кулата, се посочва в документа. За текущ ремонт на улици и междублокови пространства са инвестирани над 1,4 млн. лв.

През годината се е работило по проект за изграждане на видеонаблюдение на територията на Община Враца, изградени са подземни контейнери, подменени са спиркови навеси на градския транспорт и др. Започнат е основен ремонт на покрит тенис корт, основен ремонт на паметника на Христо Ботев, основен ремонт на „Средношколско общежитие” във Враца, е записано още в отчета на бюджета за миналата година.

За финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност за спортните клубове, спортни и туристически дружества в Община Враца са предоставени средства в размер на 131 480 лв. Разходите за ученически спорт са 30 897 лв., за спортно – туристически прояви в размер на 30 080 лв. и за други спортни дейности 47 484 лв. Фонд „Култура“ за миналата година е бил финансиран с 30 000 лв. За настоящата година сумата беше увеличена на 50 000 лв, след решение на Общински съвет.

За читалищата предоставените субсидии са 1 799 637 лв., от тях 78 389 лв. са собствени приходи от бюджета на община Враца, останалите са от държавния бюджет се посочва още в отчета.

Материалите за обсъждането са публикувани на официалния сайт на Община Враца в Секция „Общински съвет” – Актуална информация.