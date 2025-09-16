Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят във Враца, Сливница, Созопол, Ветово, Хисаря и Севлиево

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят във Враца, Сливница, Созопол, Ветово, Хисаря и Севлиево днес.

Във Враца събитието ще се проведе от 9:30 до 12:00 часа, а в Сливница, Созопол, Ветово, Хисаря и Севлиево срещите са насрочени за 11:00 часа. Всички мероприятия ще бъдат в сградите на съответната община, единствено в Созопол срещата ще е в читалището.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Експертите на Комисията за защита на потребителите ще обясняват как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

БТА припомня, че кампанията започна от Бургас на 2 септември, а вчера събития се проведоха в Провадия, Чепеларе, Лясковец и Сатовча.