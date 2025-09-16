Подробно търсене

Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят във Враца, Сливница, Созопол, Ветово, Хисаря и Севлиево

Ивона Величкова
Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят във Враца, Сливница, Созопол, Ветово, Хисаря и Севлиево
Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят във Враца, Сливница, Созопол, Ветово, Хисаря и Севлиево
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
16.09.2025 06:30
 (БТА)
Етикети

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят във Враца, Сливница, Созопол, Ветово, Хисаря и Севлиево днес.

Във Враца събитието ще се проведе от 9:30 до 12:00 часа, а в Сливница, Созопол, Ветово, Хисаря и Севлиево срещите са насрочени за 11:00 часа. Всички мероприятия ще бъдат в сградите на съответната община, единствено в Созопол срещата ще е в читалището.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Експертите на Комисията за защита на потребителите ще обясняват как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения. Участниците ще могат да задават своите въпроси.  

БТА припомня, че кампанията започна от Бургас на 2 септември, а вчера събития се проведоха в Провадия, Чепеларе, Лясковец и Сатовча.

/БП/

Свързани новини

15.09.2025 15:12

Бизнесът в Чепеларе обсъди с експерти от КЗП и НАП въвеждането на еврото

Експерти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) се срещнаха с жители и представители на туристическия бизнес в Чепеларе като част от разяснителната кампания за въвеждането на еврото. Хотелиерите нямат
15.09.2025 13:25

При слаб интерес протече срещата в Провадия от информационната кампания за въвеждането на еврото в България

При слаб интерес протече срещата в Провадия от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. В нея се включиха около десетина души, както и представители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция
15.09.2025 13:09

Въпроси за обмяната на левове в евро в банките и издаването на фактури отправиха граждани към експерти на КЗП на среща в Лясковец

Въпроси за касовата обмяна на левове в евро в банките и издаването на фактури в началото на следващата година зададоха граждани на експерти от КЗП по време на среща в Лясковец. Срещата, която е част от Националната информационна кампания за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:16 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация