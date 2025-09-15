Излишъкът при международната търговия със стоки на ЕС и еврозоната отслабва през юли на годишна основа, по данни на Евростат

Търговският баланс на страните от ЕС при търговията със стоки с останалия свят през юли 2025 г. е положителен и възлиза на 12,1 милиарда евро в сравнение с 15,9 милиарда евро през юли 2024 година. Това сочат предварителните данни на Евростат, публикувани днес.

Износът на стоки от ЕС за трети страни през юли 2025 г. е на стойност 227,7 милиарда евро, което е с 0,5 на сто по-малко в сравнение с юли 2024 г. (228,8 милиарда евро).

Вносът за ЕС от трети страни е 215,6 милиарда евро, което е с 1,2 на сто повече в сравнение с юли 2024 г. (213,0 милиарда евро).

През юли т. г. положителният търговски баланс на ЕС нараства в сравнение с юни 2025 г. – от 7,9 милиарда евро до 12,1 милиарда евро. Това подобрение се дължи основно на повишаване на излишъка при търговията с химикали и свързани с тях продукти – от 14,5 милиарда евро на 16,6 милиарда евро и при търговията с машини и превозни средства – ръст от 16,5 милиарда евро на 21,4 милиарда евро.

В сравнение с юли 2024 г. търговският излишък на ЕС намалява до 3,8 милиарда евро основно поради намаляване на излишъка при търговията с химикали от 22,2 милиарда евро на 16,6 милиарда евро, докато при търговията с други промишлени стоки дефицитът е нараснал от 1,9 милиарда евро на 3,1 милиарда евро.

През периода януари-юли 2025 г. ЕС регистрира положителен търговски баланс от 91,8 милиарда евро в сравнение със 108,9 милиарда евро през същите месеци на 2024 година.

Износът на стоки от ЕС за останалия свят нараства до 1,570 трилиона евро (увеличение с 3,8 на сто в сравнение с януари-юли 2024 г.), а вносът се увеличава до 1,479 трилиона евро (ръст с 5,3 на сто в сравнение с януари-юли 2024 г.).

Търговията в рамките на ЕС се повишава до 2,426 трилиона евро през януари-юли 2025 г., което е 1,9 на сто повече в сравнение с януари-юли 2024 година.

Търговският баланс на еврозоната при търговията със стоки с останалия свят през юли 2025 г. е положителен и възлиза на 12,4 милиарда евро в сравнение с 18,5 милиарда евро през юли 2024 година.

Износът на стоки от еврозоната за трети страни през юли 2025 г. е бил за 251,5 милиарда евро, което е увеличение с 0,4 на сто в сравнение с юли 2024 г. (250,4 милиарда евро).

Вносът от трети страни в еврозоната е бил 239,1 милиарда евро или ръст с 3,1 на сто в сравнение с юли 2024 г. (231,9 милиарда евро).

През юли търговският баланс на страните от еврозоната е отбелязал ръст в сравнение с юни 2025 г., като излишъкът се е увеличил от 8 милиарда евро на 12,4 милиарда евро. Това подобрение се дължи основно на повишаване на излишъка при търговията с химикали и свързани с тях продукти – от 15,4 милиарда евро на 17,4 милиарда евро, и при търговията с машини и превозни средства - от 13,7 милиарда евро на 18,5 милиарда евро.

В сравнение с юли 2024 г. търговският баланс на еврозоната през юли 2025 г. е регистрирал дефицит от 6,1 млрд. евро, основно поради отчетения при търговията с химикали и свързани с тях продукти спад на излишъка от 23,8 милиарда евро на 17,4 милиарда евро.

През периода януари-юли 2025 г. еврозоната е регистрирала излишък от 106,9 милиарда евро в сравнение със 120,4 милиарда евро през януари-юли 2024 година.

Износът на стоки от еврозоната за останалата част на света се е увеличил до 1,739 трилиона евро (ръст с 3,5 на сто в сравнение с януари-юли 2024 г.), а вносът е нараснал до 1 632 трилиона евро (увеличение с 4,7 на сто в сравнение с януари-юли 2024 г.)

Търговията в рамките на еврозоната е нараснала до почти 1,550 трилиона евро през януари-юли 2025 г., което е с 1,6 на сто повече в сравнение със първите седем месеца на миналата година.

През юли 2025 г. в сравнение с предходния месец сезонно коригираният износ на ЕС е намалял с 0,4 на сто, а вносът - с 2 на сто. Сезонно коригираният търговски баланс е на стойност 5 милиарда евро, което е увеличение в сравнение с юни (1,8 милиарда евро).

През юли 2025 г. в сравнение с юни 2025 г. сезонно коригираният износ на еврозоната е намалял с 0,1 на сто, а вносът - с 0,8 на сто. Сезонно коригираният търговски баланс е на стойност 5,3 милиарда. евро, което е увеличение в сравнение с юни, когато е бил 3,7 милиарда евро.

Износът на ЕС за страни извън блока през май-юли 2025 г. е отслабнал със 7,4 на сто, а вносът с 2,6 на сто. Търговията в рамките на ЕС се е увеличила с 0,3 на сто. През май-юли 2025 г. износът на еврозоната към страни извън ЕС е намалял с 6,5 на сто, а вносът - с 1,6 на сто. Търговията в рамките на общия пазар се е повишила с 0,5 на сто.

За отчетения период САЩ са заемали водеща позиция сред търговските партньори на ЕС, следвани от Китай, Великобритания, Швейцария и Турция.

В публикацията на Евростат не фигурират актуални данни за България.