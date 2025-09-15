Започна надпреварата в конкурса NEXT DIFI, посветен на иновациите във финансовата сфера

Надпреварата в инициативата Годишни награди за финансови иновации NEXT DIFI 2025 започна, като кандидатстването за участие в конкурса ще се проведе в периода 9 септември – 3 октомври тази година, съобщават от организаторите от b2b Media. Официалната церемония по награждаване на призьорите ще се състои на 16 октомври 2025 г. и ще отличи водещи банкови и небанкови, застрахователни, пенсионни, технологични и инвестиционни дружества.

Във второто си издание през 2025 година конкурсът ще е с фокус върху най-иновативните организации от финансовата и финансово технологичната сфера.Тази година инициативата проследява и динамиката в процесите по въвеждане на еврото като национална валута, посочват от организаторите.

Отличията отразяват и напредъка на компаниите по различни направления, свързани с дигиталните финансови инструменти, новите технологии, навлизането на изкуствения интелект, разгръщането на потребителските финанси, образователните проекти в сферата и начините, по които банкови и небанкови, застрахователни, инвестиционни и пенсионни, а също и технологични дружества преодоляват съвременните предизвикателства за финансовия сектор.

Повече информация за Годишните награди за финансови иновации NEXT DIFI може да се намери тук.