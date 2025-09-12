Водещите борсовите индекси в Европа приключиха търговската седмица без значителни промени

Без съществени изменения на водещите индекси приключи последната за тази седмица търговия на европейските борси, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX се понижи минимално – с 0,02 на сто до ниво 23 698,15 пункта.

Парижкият САС 40 пък наддаде с 0,02 на сто до 7825,24 пункта.

Водещият британски индекс FTSE 100 спадна с 0,15 на сто до 9283,29 пункта. Най-новите данни на британската статистика, публикувани тази сутрин, показаха, че икономиката на Обединеното кралство е останала в застой през юли.

Индексът FTSE MIB в Милано обаче отбеляза по-значителен растеж, увеличавайки се с 0,32 на сто до 42 566,41 пункта.

Индексът на компаниите от еврозоната EuroStoxx 50 закри сесията нагоре с 0,07 на сто до 5390,71 пункта, а по-широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 намаля с 0,09 на сто до 554,84 пункта.