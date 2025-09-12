Подробно търсене

Водещите борсовите индекси в Европа приключиха търговската седмица без значителни промени

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Martin Meissner, архив
Франкфурт на Майн/Париж/Милано/Лондон,  
12.09.2025 20:10
 (БТА)
Без съществени изменения на водещите индекси приключи последната за тази седмица търговия на европейските борси, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX се понижи минимално – с 0,02 на сто до ниво 23 698,15 пункта.

Парижкият САС 40 пък наддаде с 0,02 на сто до 7825,24 пункта.

Водещият британски индекс FTSE 100 спадна с 0,15 на сто до 9283,29 пункта. Най-новите данни на британската статистика, публикувани тази сутрин, показаха, че икономиката на Обединеното кралство е останала в застой през юли.

Индексът FTSE MIB в Милано обаче отбеляза по-значителен растеж, увеличавайки се с 0,32 на сто до 42 566,41 пункта.

Индексът на компаниите от еврозоната EuroStoxx 50 закри сесията нагоре с 0,07 на сто до 5390,71 пункта, а по-широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 намаля с 0,09 на сто до 554,84 пункта.

/ИЦ/

