Френската инфлация се понижава до 0,9 на сто на годишна основа през август, а потребителските цени в Германия нарастват до 2,2 на сто, в Испания не бе отчетена промяна

Френската инфлация се е забавила незначително до 0,9 на сто през август на годишна основа, сочат най-новите данни на Националния статистически институт ИНСЕЕ (INSEE), цитиран от "Уест Франс". На месечна основа потребителските цени във Франция са се ускорили до 0,4 на сто след 0,2 на сто през юли.

Това увеличение се дължи основно на ръста на цените на промишлените стоки (+1,3 на сто след -2,4 на сто през юли), на облеклото и обувките (+5,6 на сто след -9,3 на сто) поради края на летните разпродажби“, отбелязва статистическият институт.

За сметка на това инфлацията в Германия се е повишила до 2,2 на сто през август на годишна база и с 0,1 на сто на месечна основа, съобщи днес Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis), цитирана от Ройтерс, потвърждавайки предварителните данни. Както през юли, така и през юни 2025 г. инфлацията във федералната република бе 2,0 на сто. Повишаването на цените на хранителните продукти се ускори през август, а понижението на цените на енергоносителите допринесе в по-малка степен за забавянето на инфлацията, отколкото през предходните месеци, поясняват от статистическата служба.

Инфлацията в Испания през август остава непроменена на ниво от 2,7 на сто спрямо същия месец на миналата година, показват окончателните данни на Националния статистически институт ИНЕ (INE), публикувани днес и цитирани от Ройтерс.

Базовата инфлация, която изключва променливи компоненти като цените на пресните храни и енергията, се е повишила незначително до 2,4 на сто на годишна база през август от 2,3 на сто през юли, съобщи ИНЕ.

Окончателните данни за инфлацията потвърждават, че натискът върху цените в испанската икономика се е стабилизирал след предишни колебания, като основната инфлация се задържа на същото ниво като предходния месец.