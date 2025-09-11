Твърденията за масова завишена смъртност при пчелите в страната не отговарят на истината, каза изпълнителният директор на БАБХ

Подробно търсене

Ивона Величкова
БТА, София (11 септември 2025) Комисията по земеделието, храните и горите провежда редовно заседание в Народното събрание. Снимка: Милена Стойкова/БТА (ВЯ)
София,  
11.09.2025 19:43
 (БТА)

Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Светлозар Патарински заяви, че твърденията за масова завишена смъртност при пчелите в страната не отговарят на истината.

Пред комисията по земеделието, храните и горите той обясни, че смъртността се отчита по утвърдена методика. Тя включва наличие на протокол, удостоверяващ броя пчелни семейства при есенния профилактичен преглед, и протокол за пролетния. Необходимо е и лабораторно-диагностично изследване, което да доказва липсата на заболявания, като това е ангажимент на собственика на пчелина.

Изказването беше направено в отговор на въпрос на Любен Иванов (ПП-ДБ). Той цитира данни на БАБХ за 2024 и 2025 г. Според тях броят на пчелните семейства е нараснал с близо 46 на сто, докато пчелари алармират за смъртност над 50 на сто. По време на профилактични прегледи, извършвани от ветеринарите, е отчетено, че около 7000 пчелина са по-малко от официално обявените.

По думите на Патарински към момента около 3,5 процента от пчелните семейства са отпаднали поради заболявания, обединяване на пчелни семейства, кражби, нападение от оси, натравяния, лоши пчеларски практики, неактивни пчелни майки или естествена технологична зимна смъртност. Той уточни, че проверките, извършвани от агенцията, обхващат значителен процент, но не всички пчелини.

Красимир Йорданов (БСП-Обединена левица) постави въпрос интервенциите в Стратегическия план по отношение на пчеларството.  Министърът на земеделието и храните Георги Тахов каза, че след консултации с представители на бранша са заложени промени в четири направления от прилаганите общо девет интервенции. Те са насочени към подобряване на консултантските услуги, изпълнението на научно-приложни проекти и дейности за популяризиране на пчелните продукти. "Смятаме, че по този начин интервенциите ще станат много по-достъпни за кандидатите, които разполагат със собствени средства, за да реализират всички предвидени проекти", посочи аграрният министър.

Той допълни, че са включили и нова област към изследователските проекти, свързана с проучване на добрите пчеларски практики, насочени към предотвратяване или минимизиране на щети от неблагоприятни климатични условия и адаптиране към изменението на климата.

Освен за тази дейност допълнителни средства ще бъдат необходими и за закупуване на необходими активи, които ще подпомогнат дейността и ще намалят негативното въздействие върху пчелите, уточни министър Тахов. Всички предложения са били разгледани и одобрени от Комитета за наблюдение на Стратегическия план, проведен на 3 и 4 септември.

/БП/

