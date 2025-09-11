Необходима ни е нова визия за горите, каза президентът на Съюза на европейските лесовъди Томаш Маркиевич в Русе

С призив за нова визия за управлението на горите президентът на Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ) Томаш Маркиевич откри 21-ия конгрес на организацията в Русе. Във форума участват 50 делегати от 12 европейски държави и 50 лесовъди от България.

Той подчерта, че европейското горско стопанство е изправено пред сериозни предизвикателства – суша, екстремни горещини и вредители, водещи до безпрецедентни загуби. Според него устойчивото развитие на сектора изисква балансирани решения, финансова стабилност и нови механизми за подкрепа.

От друга страна той отбеляза, че ограниченията за добив на дървесина причиняват значителни промени на пазара. Затова и според него отдалечаването от устойчиво управление на горите изисква субсидии или нови финансови механизми. Маркиевич изрази увереност в способността за справяне с предизвикателствата, като отчете и богатият опит в това отношение в България.

Конгресът започна с международна конференция в зала "Вернер фон Сименс" на Русенския университет "Ангел Кънчев", който е сред партньорите на събитието заедно с Община Русе, Лесотехническия университет, Изпълнителната агенция по горите и други институции. Форумът е под патронажа на президента на Република България Румен Радев.

Заместник-министърът на земеделието и храните инж. Стоян Тошев поздрави участниците във форума и отбеляза, че очаква полезно сътрудничество от страна на българските и европейските лесовъди в тази област. "Нашата ангажираност по отношение на биоразнообразието и стопанисването на горите е обвързана и с опазване на дивечовите ресурси и възможностите за ловците от цял свят да идват в България, където има добре организирано ловно стопанство", каза още инж. Тошев.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите Асен Марков отчете, че форумът е признание за работата на българските лесовъди. "Днес, когато климатичните промени и социално-икономическите предизвикателства поставят на изпитание всички природни ресурси, горите изискват отговорни решения, базирани на наука, опит и далновидност. В този процес професионалната общност на лесовъдите е ключов фактор за съхраняване на биоразнообразието, адаптация към новите условия и гарантиране на устойчиво развитие", каза още Марков.

Съветникът на президента по земеделие Явор Гечев акцентира върху ролята на лесовъдите в справянето с последиците от климатичните промени, а кметът на Русе Пенчо Милков представи съвместната работа с Лесотехническия университет за възстановяване на дървесните видове и зелените системи в града.

Кметът на Русе Пенчо Милков коментира съвместната работа с Лесотехническия университет по запазване и възобновяване на дървесните видове и зелените системи в общината по научен способ. „Ние сме изправени пред проблеми, пред които са изправени и много други градове и общности в Европа и Света. Губим цели дървесни видове, затова се обръщам с надежда към този форум, защото грижата за гората трябва да поставим на научна основа. Очаквам в следващите години да се дадат нови дървесни видове, нов начин на работа в градската среда и в горите в България, които ние да спазваме“, каза още Милков.

Ректорът на Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов отчете, че синергията, която се очаква да се реализира по време на форума, трябва да се мултиплицира и наложи в бъдеще. „Ние сме призвани да изградим новата визия за горите, за която говори господин Маркиевич. Гората го изисква. По-важното е да имаме сили и решителност да я наложим на обществото пред политиците и институции в Европа и България. Длъжни сме пред обществеността на България и Европа“, каза още доц. д-р Михайлов.

Директорът на Института за гората към Българската академия на науките член-кореспондент проф. д-р Георги Георгиев добави, че българските лесовъди могат да са горди с успехите и на поколенията преди тях, заложили основата за увеличаване на българските гори близо два пъти за малко повече от век и за увеличаване на биологичното разнообразие в тях. „Широкомащабните противоерозионни залесявания и изграждането на системата от полезащитни пояси е нещо, което колеги от чужбина характеризират като принос към човечеството“, каза още той.

Заместник-ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проф. д-р Теодор Илиев отбеляза, че горите са белите дробове на земята и на фона на променящия се климат в 21-и век този форум е много важен за намиране на нови идеи и подходи за преодоляване на предизвикателствата, свързани с опазването на горите.

Председателят на Съюза на лесовъдите в България Иван Палигоров отбеляза, че за последните 140 години лесовъдската колегия е създала над 18 милиона декара нови гори, което е повече от половината от днешната залесена площ.

По-рано днес се проведе и пресконференция в пресклуба на БТА в Русе, в която участваха президентът на СЕЛ Томаш Маркиевич, инж. Стоян Тошев - заместник-министър на земеделието и храните, Асен Марков - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, проф. Иван Палигоров - председател на Съюза на лесовъдите в България, и д-р инж. Анна Петракиева - вицепрезидент на СЕЛ и заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите. В програмата на конгреса утре е предвиден избор на ново ръководство на организацията.