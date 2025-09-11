Уганда очаква среден годишен растеж от 8 на сто през идните пет години благодарение на петрола

Очаква се икономиката на Уганда да нараства със средно 8 на сто годишно през идните пет години благодарение на инвестициите в добива на петрол и развитието на сектори като транспорта, съобщи финансовото министерство, цитирано от Ройтерс.

Производството на суров петрол, което трябва да започне около средата на 2026 г., ще подпомогне ускоряване на растежа до двуцифрено равнище през финансовата 2026/27 година (юли–юни). Това се посочва и в публикация на министерството в социалната мрежа „Екс“ (X), в която е цитиран финансовият министър Матия Касая.

Международният валутен фонд прогнозира миналата година, че производството на петрол ще изведе икономиката на Уганда на двуцифрен растеж, но правителството прави за първи път подобна прогноза, отбелязва Ройтерс.

Очакванията са през годината, завършваща през юни 2026 г., растежът да бъде 7 на сто. Касая посочва, че приоритет през следващата финансова година ще бъдат инвестициите в петрол и газ, транспортна инфраструктура, електроенергия и индустриални паркове.

Източноафриканската страна притежава приблизително 6,5 милиарда барела запаси от суров петрол в находища, разположени в басейна на Албертинския рифт (западния клон на Източноафриканския рифт, обхващащ части от Уганда, Демократична република Конго, Руанда, Бурунди и Танзания - бел.ред.)

Разработчиците "Чайна нешънъл офшор ойл корпорейшън" (China National Offshore Oil Corporation - CNOOC) и френската "ТоталЕнержи" ( TotalEnergies ) в момента пробиват кладенци и изграждат експортен тръбопровод преди планираното започване на производството.