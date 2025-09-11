Полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната е по-скоро политически, а не икономически и социален въпрос, каза Росен Желязков

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова, Рени Никифорова
Министър-председателят Росен Желязков. Снимка: Кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова
Благоевград,  
11.09.2025 10:29
 (БТА)
Полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната е по-скоро политически, а не икономически и социален въпрос. Това каза в Благоевград премиерът Росен Желязков по време на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Според Желязков членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз (ЕС).

Темата за еврото стана предмет на сериозен политически дебат. Всъщност може да се каже, че еврото в един период от време беше "черешката на тортата на политическия дебат", добави той.

