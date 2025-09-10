Амстердамската борса се разширява за първи път от десетилетия

Амстердамската фондова борса ще бъде разширена за първи път от 1989 г., съобщи телевизия Ен О Ес. В края на месеца бенчмарк индексът AEX ще включва пет нови компании, с което броят на дружествата в него ще достигне 30. Операторът на борсата "Юронекст" (Euronext) посочи, че с промяната иска да направи AEX по-привлекателен за инвеститорите.

Компаниите, с които се разширява AEX, са Джей Де Е Пийт`с (JDE Peet's) – компанията майка на „Дау Егбертс“ (Douwe Egberts) и „Пикуик“ (Pickwick), доставчикът на пощенски кутии „ИнПост“ (InPost) и инвестиционната компания „Си Ви Си Кепитъл Партнерс“ (CVC Capital Partners). „Джъст Ийт Тейкауей“ (Just Eat Takeway), собственикът на „Таюсбезоргд“ (Thuisbezorgd), и инвеститорът в недвижими имоти „Ве Де Пе“ (WDP) също преминават към AEX.

Всички тези компании бяха включени в така наречения MidKap, индекса за средни компании. Тъй като те преминават към AEX, в MidKap се освобождават пет места. „Ей Ев Джи“(AMG) – компания от металургичния сектор, флаш трейдърът „Флоу Трейдърс“ (Flow Traders), инвеститорът „Ейч Ей Ел“ (HAL), маркетинговата агенция „Хавас“ (Havas) и фармацевтичната компания „Фарминг Груп“ (Pharming Group) заемат тези места.

Те преминават от индекса за малки компании SmallCap, който няма да бъде разширяван. Вместо това броят на включените в него дружества ще бъде намален от 25 на 20. Индексът ще носи ново име – AMS Next 20.

Разширяването е първото за AEX от създаването му през 1983 г. под името EOE, когато стартира с 13 компании. Промените ще влязат в сила на 22 септември, понеделник.