Подробно търсене

Амстердамската борса се разширява за първи път от десетилетия

Ива Тончева
Амстердамската борса се разширява за първи път от десетилетия
Амстердамската борса се разширява за първи път от десетилетия
Снимка: AP / Tatan Syuflana
Амстердам,  
10.09.2025 08:04
 (БТА)

Амстердамската фондова борса ще бъде разширена за първи път от 1989 г., съобщи телевизия Ен О Ес. В края на месеца бенчмарк индексът AEX ще включва пет нови компании, с което броят на дружествата в него ще достигне 30. Операторът на борсата "Юронекст" (Euronext) посочи, че с промяната иска да направи AEX по-привлекателен за инвеститорите.

Компаниите, с които се разширява AEX, са Джей Де Е Пийт`с (JDE Peet's) – компанията майка на „Дау Егбертс“ (Douwe Egberts) и „Пикуик“ (Pickwick), доставчикът на пощенски кутии „ИнПост“ (InPost) и инвестиционната компания „Си Ви Си Кепитъл Партнерс“ (CVC Capital Partners). „Джъст Ийт Тейкауей“ (Just Eat Takeway), собственикът на „Таюсбезоргд“ (Thuisbezorgd), и инвеститорът в недвижими имоти „Ве Де Пе“ (WDP) също преминават към AEX.

Всички тези компании бяха включени в така наречения MidKap, индекса за средни компании. Тъй като те преминават към AEX, в MidKap се освобождават пет места. „Ей Ев Джи“(AMG) – компания от металургичния сектор, флаш трейдърът „Флоу Трейдърс“ (Flow Traders), инвеститорът „Ейч Ей Ел“ (HAL), маркетинговата агенция „Хавас“ (Havas) и фармацевтичната компания „Фарминг Груп“ (Pharming Group) заемат тези места.

Те преминават от индекса за малки компании SmallCap, който няма да бъде разширяван. Вместо това броят на включените в него дружества ще бъде намален от 25 на 20. Индексът ще носи ново име – AMS Next 20.

Разширяването е първото за AEX от създаването му през 1983 г. под името EOE, когато стартира с 13 компании. Промените ще влязат в сила на 22 септември, понеделник.

/БП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:36 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация