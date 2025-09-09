Подробно търсене

Русия може да увеличи държавния си дълг заради по-големия бюджетен дефицит, каза финансовият министър Силуанов

Бойчо Попов
Русия може да увеличи държавния си дълг заради по-големия бюджетен дефицит, каза финансовият министър Силуанов
Руският министър на финансите Антон Силуанов присъства на Петербургския международен икономически форум в Санкт Петербург в края на юни 2025 г. Снимка: AP/Dmitri Lovetsky, архив
Москва,  
09.09.2025 16:48
 (БТА)

Русия ще трябва да поеме повече дълг от първоначално планираното през тази година, за да покрие растящия бюджетен дефицит, съобщи министърът на финансите Антон Силуанов в интервю за РБК.

Министерството на финансите неотдавна повиши прогнозата за дефицита от 0,5 на сто до 1,7 на сто от брутния вътрешен продукт. Според оценки той може да надхвърли и тази стойност заради високите военни разходи.

Първоначално правителството планираше да заеме 4,8 трилиона рубли (около 49 милиарда евро) през 2025 г., но вече е усвоило 4,2 трилиона рубли. Русия остава откъсната от западните капиталови пазари заради санкциите, наложени след началото на войната в Украйна.

Високият основен лихвен процент на Руската централна банка (РЦБ) от 18 на сто оскъпява заемите на вътрешния пазар. Доходността на петгодишните държавни облигации в рубли в момента е 13,5 на сто.

Икономисти, цитирани от ДПА, очакват централната банка да понижи основния си лихвен процент този петък.

Министерството на финансите на Русия планира да продаде летище Домодедово на инвеститор до края на 2025 г., съобщи още Силуанов.

По думите му вече има участник в търга за закупуване на летището, но подробности не се разкриват. Министърът уточни, че процедурата ще бъде проведена като открит търг, за да се гарантират пазарна цена и конкуренция.

Силуанов отбеляза, че правителството се стреми сделката да бъде реализирана възможно най-скоро.

/ЕС/

