Още близо 100 000 работни места в германската автомобилна индустрия може да изчезнат до 2030 г., показва ново изследване

Бойчо Попов
Снимка: AP/Michael Probst, архив
Кьолн,  
10.09.2025 08:20
 (БТА)

Кризата в германската автомобилна индустрия може да се задълбочи, сочи ново проучване на Германския икономически институт (IW), изготвено по поръчка на Федералното министерство на икономиката.

От 2019 г. насам в сектора вече са закрити 55 000 работни места. До 2030 г. съществува риск да бъдат съкратени още близо 100 000.

Икономистите са анализирали създаването на стойност и структурата на заетостта при автомобилните производители, доставчиците и свързаните с индустрията компании.

По данни на института в момента в сектора работят около 1,2 милиона души. От тях едва 182 000 са заети в перспективни области като електрификация, автоматизация и развитие на мрежи.

Според прогнозите до края на тази година в Германия могат да бъдат закрити около 18 000 работни места, а до 2030 г. броят им да достигне 98 000.

Автомобилната индустрия е съдбовен въпрос за германската икономика, заяви през уикенда лидерът на баварската регионална партия Християнсоциален съюз (ХСС) Маркус Зьодер. Той призова за изготвяне на десетточков план за укрепване на сектора, който определи като "сърцето на националната икономика". По думите му без автомобилостроенето страната е изправена пред риск от колапс.

Експертът по автомобилната индустрия Фердинанд Дуденхьофер коментира, че предложеният от Зьодер пакет от мерки е по-скоро сбор от идеи, отколкото цялостен план за действие. Сред предложенията на Зьодер е и запазване на колите с двигатели с вътрешно горене.

/БП/

