"Новартис" придобива за 1,4 млрд. долара американска компания, разработваща ново лекарство срещу атеросклероза

Снимка: AP/Elise Amendola, архив
Женева,  
09.09.2025 13:57
Швейцарската фармацевтична компания "Новартис" (Novartis AG) обяви, че ще придобие американската биотехнологична фирма "Турмалин Био" (Tourmaline Bio Inc.) в сделка на стойност около 1,4 милиарда щатски долара, съобщиха двете компании.

Сделката предвижда изкупуване на всички издадени акции на "Турмалин Био" на цена от 48 долара в брой за ценна книга, което представлява премия от 59 процента спрямо цената на затваряне на книжата на компанията в понеделник – последният търговски ден преди обявяването на трансакцията.

Вчера акциите на "Турмалин Био" поскъпнаха с 12,86 на сто до 30,18 долара, а в следборсовата търговия добавиха още 17,59 процента до 35,49 долара.

Съгласно условията на споразумението, дъщерно дружество на "Новартис" ще стартира търгова оферта за придобиване на всички оставащи акции на "Турмалин Био". Очаква се сделката да бъде финализирана през четвъртото тримесечие на 2025 г., при условие че бъдат изпълнени обичайните регулаторни и корпоративни изисквания.

Ръководствата на двете компании вече са одобрили единодушно условията на споразумението.

Сред водещите разработки на "Турмалин Био" е преминаващият през клинични проучвания медикамент pacibekitug, което е насочено към намаляване на възпалителните процеси в организма, които са е един от основните фактори, водещи до сърдечни заболявания. Препаратът има потенциала да помогне на пациенти с атеросклеротична сърдечно-съдова болест - заболяване, при което артериите се запушват и стесняват, което увеличава риска от инфаркт и инсулт.

