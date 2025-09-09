"Англо Американ" и "Тек рисорсиз" се сливат в сделка за 53 млрд. долара - най-голямата в минния сектор за последните 10 години

Базираната в Лондон минна компания "Англо Американ" (Anglo American), която добива най-много платина в света, обяви, че е постигнала споразумение за сливане с канадската "Тек рисорсиз" (Teck Resources) в рамките на най-голямата сделка за сливане и придобиване в минния сектор от над едно десетилетие, предаде Ройтерс.



Съгласно предложената сделка, която ще изисква регулаторно одобрение в Канада и Южна Африка, акционерите на "Англо Американ" ще притежават 62,4 на сто от новосформираната компания "Англо Тек" (Anglo Teck), докато акционерите на "Teк" ще държат 37,6 на сто. "Англо Тек" ще има седалище в Канада, но първичната й регистрация ще бъде в Лондон, съобщиха компаниите.

Акциите на "Англо Американ" в Лондон се повишиха с над 7 на сто в ранната търговия след обявяването, докато акциите на "Тек", листнати във Франкфурт, скочиха с почти 22 на сто. Както "Англо", така и "Teк" бяха в центъра на интереса за придобиване през последните години, като "Гленкор" (Glencore) преследва "Тек", а БиЕйчПи (BHP) търсеше сделка с "Англо" заради медните ѝ мини.

Очаква се сливането да генерира годишни икономии на разходи и повишаване на ефективността от 800 милиона долара до четвъртата година след завършването му, съобщи "Англо". Комбинираната пазарна капитализация на двете компании надхвърля 53 милиарда долара.

Главният изпълнителен директор на "Англо" Дънкан Уонблад, ще остане изпълнителен директор, докато Джонатан Прайс от "Тек" ще бъде заместник-изпълнителен директор.

Двете компании управляват съседни медни мини в Чили - "Кебрада Бланка" (Quebrada Blanca) и "Колахуаси" (Collahuasi) - което се очаква да донесе допълнителни оперативни ползи.

Прогнозира се търсенето на мед да нарасне рязко, водено от бума на електрическите превозни средства и нововъзникващи приложения на метала като например при центрове за данни, задвижвани от изкуствен интелект.