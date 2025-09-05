Британската статистическа служба се извини след грешка, която изкриви данните за продажбите на дребно

Британската статистическа служба се извини, след като откри грешки в начина, по който е изчислила данните за продажбите на дребно, което е довело до значителни промени в публикуваните през последната година цифри, предаде Ройтерс.

Националната статистическа служба (ONS) е подложена на натиск заради редица проблеми с икономическите си данни, които регулярно се използват от политиците в страната.

Службата призна днес за грешка в начина, по който коригира данните си за продажбите на дребно, за да ги съобрази точно с календарните месеци, например да отчете Великден, който се пада на различна дата всяка година.

Ежегодният анализ е установил, че данните не са били коригирани правилно, съобщи Националната статистическа служба.

Генералният директор на икономическото подразделение на статистическата служба Джеймс Бенфорд обясни, че по тази причина предишни данни са "завишили месечната колебливост при продажбите на дребно" през първата половина на 2025 г.

Това включва коригиране на обема на продажбите на дребно през юни до увеличение от 0,3 на сто в сравнение с предишен ръст от 0,9 на сто.

Спадът в продажбите през май беше коригиран до 1 на сто спрямо предишните 2,8 на сто.

Коригираните данни за април доведоха до спад в обема на продажбите на дребно до 0,4 на сто спрямо отчетеното преди това увеличение от 1,7 на сто.

От друга страна продажбите на дребно за март бяха коригирани нагоре до увеличение с 1,2 на сто спрямо предишен спад от 0,2 на сто.

"Извинявам се за забавянето при публикуването на тези данни и за грешките в начина, по който ги коригирахме, отчитайки сезонните фактори", каза Бенфорд.

"Нашите планове за подобряване на икономическата статистика предвиждат да използваме повече ресурси в подобряване на качеството на нашата статистика, за което своевременно ще уведомим нашите потребители", добави той.

Грешката е последната в редица неуспехи за статистическия орган.

Статистическата служба беше подложена на критики заради проблеми, свързани с данните за пазара на труда, най-вече от страна на служители на "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) и министерството на финансите.