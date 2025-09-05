Подробно търсене

Уебинар за прилагане на стратегии и способи за защита на правата върху търговски марки и промишлени дизайни ще се състои на 30 септември, съобщиха от Патентното ведомство

Екатерина Тотева
Уебинар за прилагане на стратегии и способи за защита на правата върху търговски марки и промишлени дизайни ще се състои на 30 септември, съобщиха от Патентното ведомство
Уебинар за прилагане на стратегии и способи за защита на правата върху търговски марки и промишлени дизайни ще се състои на 30 септември, съобщиха от Патентното ведомство
изображение: Патентно ведомство на България
София,  
05.09.2025 09:50
 (БТА)
Етикети

Патентно ведомство на Република България, в сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO/СЕСИС), организира уебинар на тема: "Административнонаказателното производство като способ за защита на правата върху търговски марки и промишлени дизайни", съобщиха от Патентното ведомство.

Уебинарът ще се състои на 30 септември, от 11:00 до 12:00 ч., като линк към събитието ще бъде изпратен след регистрация. При желание за участие регистрация може да бъде направена ТУК.

Фокусът на събитието ще бъде върху основните механизми за защита на правата върху интелектуалната собственост. Ще се обсъдят практическите стъпки и наличните инструменти за заинтересованите страни, както и начините за противодействие на нарушенията и значението на това за потребителите.

Целева група са малки и средни предприятия, представители по индустриална собственост, адвокати и притежатели на права върху индустриалната собственост.

Съобщението е направено в рамките на партньорската инициатива между БТА и Патентното ведомство на България, която предвижда в съвместната рубрика "Създадено в България" всяка седмица да бъдат представяни както вписаните в "Златната книга на Патентното ведомство" българи, така и дейността на Патентното ведомство. 

 

/СЛС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:10 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация