Уебинар за прилагане на стратегии и способи за защита на правата върху търговски марки и промишлени дизайни ще се състои на 30 септември, съобщиха от Патентното ведомство

Патентно ведомство на Република България, в сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO/СЕСИС), организира уебинар на тема: "Административнонаказателното производство като способ за защита на правата върху търговски марки и промишлени дизайни", съобщиха от Патентното ведомство.

Уебинарът ще се състои на 30 септември, от 11:00 до 12:00 ч., като линк към събитието ще бъде изпратен след регистрация. При желание за участие регистрация може да бъде направена ТУК.

Фокусът на събитието ще бъде върху основните механизми за защита на правата върху интелектуалната собственост. Ще се обсъдят практическите стъпки и наличните инструменти за заинтересованите страни, както и начините за противодействие на нарушенията и значението на това за потребителите.

Целева група са малки и средни предприятия, представители по индустриална собственост, адвокати и притежатели на права върху индустриалната собственост.

