"ЕксънМобил" проучва евентуална продажба на европейски химически заводи, според източници на "Файненшъл таймс"

Илиян Цвейн
Снимка: AP/LM Otero, архив
Хюстън, Тексас,  
04.09.2025 15:24
 (БТА)

Американският петролен гигант "ЕксънМобил" (ExxonMobil) проучва възможността да продаде европейските си химически заводи във Великобритания и Белгия, съобщи в. "Файненшъл таймс", позовавайки се на запознати с въпроса източници.

Компанията е провела предварителни разговори с консултанти през последните седмици за евентуални продажби, които биха могли да ѝ донесат до 1 млрд. долара, твърдят източниците.

Петрохимическата индустрия в Европа е засегната от въздействието на американските мита и засилена конкуренцията от Китай, допълва Ройтерс.

Агенцията не е могла да потвърди информацията за плановете на "ЕксънМобил" за освобождаване от европейските активи.

"ЕксънМобил" има завод за етилен в шотландския град Файф, както и няколко производствени обекта в Белгия. Според източниците е бил обсъждан вариант компанията да затвори обектите.

Няма гаранция, че сделката ще се осъществи, а "ЕксънМобил" може да реши и да задържи активите, се посочва в публикацията.

Други големи компании от сектора, като американската "ЛионделБасел" (LyondellBasell) и саудитската САБИК (SABIC - Saudi Basic Industries Corporation), също намаляват присъствието си в Европа. "ЛионделБасел" (LyondellBasell) продаде някои европейски производствени обекти за олефини (алкени) и полиолефини по-рано през годината.

През май "ЕксънМобил" стартира преговори с френското подразделение на канадската енергийна група "Норд Атлантик" (North Atlantic) за продажбата на своето мажоритарно дъщерно дружество "Есо" (Esso) във Франция.

/БП/

