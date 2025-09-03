В Стара Загора ще се проведе среща, посветена на подготовката за въвеждането на еврото в България

В Стара Загора днес ще се проведе работна среща, част от националната информационна кампания за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година, информира Министерството на финансите. Официалното откриване е предвидено за 10:00 часа в зала "П. Р. Славейков" в сградата на Общинската администрация. В събитието активно ще се включат представители на държавната власт, старозагорската общинска администрация, национално представителни работодателски организации, синдикати, неправителствени организации, представители на бизнеса и граждани.

По време на срещата ключовите институции в процеса, сред които Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, както и органи като Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор и Националният осигурителен институт ще разяснят основните стъпки и срокове при въвеждането на новата валута.

Програмата на срещата предвижда две сесии. Сутрешната е за представители на местната власт, с презентации и панел за въпроси и отговори, а следобедната сесия е за браншови и синдикални организации, местния бизнес и граждани, с акцент върху открития диалог и обсъждане на ключови теми, посочват от Община Стара Загора.

Инициативата се реализира съвместно с Икономическия и социален съвет, Националното сдружение на общините, представителни работодателски и синдикални организации, както и Асоциацията на банките в България.

Европейската комисия и Европейската централна банка на 4 юни тази година дадоха положителни оценки за готовността на България да стане част от еврозоната в началото на 2026 г., а на 8 юли Съветът на ЕС окончателно одобри присъединяването на страната ни към валутния съюз, припомня БТА.

Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България беше открита вчера в Бургас. На нея специално внимание беше обърнато на подготовката на институциите за обслужване на гражданите: "Български пощи" ще подпомагат обмена на левове в евро в над 2230 населени места, където няма банки, а БНБ е готова с логистика, техника и информационни материали.