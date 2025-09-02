Подробно търсене

"Електролукс Профешънъл" обяви планове за свиване на разходите си, което би засегнало стотици работни места, включително и във Франция

Марин Милков
Снимка: AP/Pavel Golovkin
Стокхолм,  
02.09.2025 15:36
 (БТА)

Шведският производител на професионални електроуреди "Електролукс Профешънъл" (Electrolux Professional), създаден като дъщерно дружество на производителя на домашни електроуреди "Електролукс" (Electrolux) и отделен от него през 2020 г., обяви планове за свиване на разходите си, за да "запази бъдещата си конкурентоспособност", предаде Франс прес. Тези планове засягат 350 работни места, включително 40 във Франция, обяви днес компанията в прессъобщение.

"За да запази бъдещата си конкурентоспособност и да подобри рентабилността си", групата ще приложи мерки за намаляване на разходите, които би трябвало да генерират икономии в размер на 175 милиона крони (16 милиона евро) от 2027 г., обяви "Електролукс Профешънъл".

Около 350 работни места ще бъдат съкратени, но крайният резултат ще бъде 200 съкращения поради създаването на нови позиции.

За да повиши конкурентоспособността на бизнеса си с кафе, "Електролукс Профешънъл" планира да прехвърли производството от Карос, Югоизточна Франция, в град Обюсон, Централна Франция, което ще засегне приблизително 40 служители.

"В момента се правят оценки с всички заинтересовани страни, включително синдикатите, за да се определи дали трябва да се направи (преместването)", заяви Якоб Бробер, говорител на групата пред АФП.

"Конкурентоспособността не е толкова висока, колкото трябва да бъде", тъй като бизнесът с кафе е подложен на силен натиск, добави той.

Групата също така обмисля преместване на производството си на готварско оборудване от завода си в Сурзее, кантон Люцерн в Швейцария в завода си в град Порденоне, в едноименната община в Североизточна Италия, което би засегнало 50 работни места.

Към 16:03 на 02.09.2025 Новините от днес

