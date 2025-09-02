Инфлацията в еврозоната се повиши през август до 2,1 на сто – над целевото равнище на ЕЦБ, сочат първи оценки на Евростат

Годишната инфлация в еврозоната през август е 2,1 на сто, показват предварителните данни на Евростат, над целевото равнище, определено от Европейската централна банка. Това представлява увеличение на потребителските цени с 0,1 процентен пункт спрямо данните за юли (2 на сто).

Данните са в над очакванията на анализаторите, анкетирани от Блумбърг, които очакваха инфлацията през август да остане без промяна, допълва Франс прес.

Разглеждайки основните компоненти на инфлацията в еврозоната, се очаква храните, алкохола и тютюна да имат най-висок годишен темп на растеж през август (3,2 на сто спрямо 3,3 на сто през юли), следвани от услугите (3,1 на сто спрямо 3,2 на сто през юли), както и неенергийните промишлени стоки (0,8 на сто без промяна спрямо юли).

Цените на енергоресурсите са надолу с 1,9 на сто, като понижението им е по-малко от това през юли, когато то беше 2,4 на сто на годишна база.

Най-значително е повишението на цените на годишна база през август в Естония (6,2 на сто), Хърватия (4,6 на сто) и Словакия (4,4 на сто). Най-ниска е инфлацията във Франция (0,8 на сто), Италия (1,7 на сто) и Ирландия (1,8 на сто). Кипър е единствената страна, в която се отчита намаляване на потребителските цени в август на годишна база - с 0,8 на сто.

На месечна база Евростат отчита по предварителни данни инфлация през август от 0,2 на сто спрямо юли.

На месечна основа поскъпването на стоките и услугите за потребителите през август е най-голямо в Белгия (1,5 на сто), Люксембург (1,2 на сто) и Естония (0,9 на сто).

През август шест държави са били в дефлация на месечна основа, сочат още предварителните данни на Евростат. Общото ниво на цените на стоките и услугите са се понижили най-много в Гърция с 0,6 на сто, следвана от Латвия и Финландия с 0,3 на сто за двете, Латвия и Италия с 0,2 на сто за двете и Португалия с 0,1 на сто.

В Испания и Словения цените остават без промяна през август на месечна база.