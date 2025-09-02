Подробно търсене

Храната, напитките и тютюнът в Нидерландия отново са с най-голямо поскъпване

Ива Тончева
Снимка: AP/Michael Probst
Амстердам,  
02.09.2025 10:48
 (БТА)

Инфлацията в Нидерландия през август е 2,8 процента според предварителни данни на Статистическата служба на страната, огласени тази сутрин. През юли инфлацията беше 2,9 процента.

Инфлацията през август е най-ниската за последните 14 месеца, съобщава информационният сайт „Ню“.

Храната, напитките и тютюнът са поскъпнали с 3,7 процента спрямо същия период на миналата година, сочи бързата оценка. Енергията, включително горивото, е поскъпнала с 1,6 на сто.

Инфлацияна в Нидерландия, изчислена по европейската методика, през миналия месец е била 2,4 на сто. През юли тя е била 2,5 на сто. 

Европейската централна банка има за цел да поддържа средната инфлация в еврозоната на 2 на сто. През юли това беше постигнато. По-късно днес Евростат ще публикува бърза прогноза за еврозоната за месец август, припомня изданието.

/СЛС/

