Германският доставчик на компоненти в автомобилостроенето "АЕ Груп" закрива два завода, засегнати са около 650 служители

Германският доставчик на компоненти (предимно за изготвяне на метални отливки - бел. ред.) в автомобилостренето "АЕ Груп" (AE Group) ще закрие до края на годината своите заводи в Герстунген (Тюрингия) и Нентерсхаузен (Хесен), съобщи ДПА. Решението ще засегне около 650 служители – 549 в Тюрингия и 134 в Хесен.

Компанията със седалище в Герстунген подаде молба за обявяване в несъстоятелност по реда на самоуправлението през август 2024 г. Като причина за това решение бе посочено слабото търсене в автомобилния бранш. "АЕ Груп" е доставчик на алуминиеви отливки за автомобилната индустрия.

Въпреки предишни уверения на главния изпълнителен директор Кристиан Клайнюнг, че дружеството може да бъде реорганизирано и работните места запазени, днес ръководството обяви, че търсенето на инвеститори е било неуспешно. "Не беше представена надеждна и реализируема оферта за поемане на стопанските операции", се посочва в изявление на компанията.

За засегнатите служители е договорен социален план между ръководството, работническия съвет (синдикалната организация в компанията) и синдиката "И Ге Метал" (IG Metall). Той предвижда изплащане на заплати за срок до шест месеца, възможности за допълнително обучение и подкрепа при търсене на нова работа.

Синдикът по несъстоятелността Роми Мецгер коментира, че неуспешното търсене на инвеститори показва трудностите пред автомобилната индустрия. Като основни фактори са посочени повишените цени на енергията и суровините, международната несигурност и неблагоприятната инвестиционна среда в Германия.

Миналата година "Фолксваген" (Volkswagen) обяви програма за намаляване на разходите, което доведе до затруднения за редица доставчици в Тюрингия. Сестринското дружество на "АЕ Груп" в Полша – "АЕ Груп Полска" (AE Group Polska) – също подаде молба за несъстоятелност през юни, като производството там вече е преустановено.