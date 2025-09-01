"Уестингхаус“ съобщи, че Американската комисия за ядрено регулиране е удължила лиценза за дизайна на усъвършенствания реактор AP1000 до 2046 г.

"Уестингхаус Електрик Къмпани" (Westinghouse Electric Company) съобщи, че Американската комисия за ядрено регулиране (NRC) е удължила лиценза за дизайна на усъвършенствания реактор AP1000 с модулен дизайн до февруари 2046 г.

Лицензирането на дизайна представлява одобрение от Американската комисия за ядрено регулиране, което удостоверява, че даден проект за ядрена централа отговаря на всички изисквания за безопасност и нормативни стандарти и може да бъде реализиран в САЩ. Валидният лиценз за дизайна на AP1000® е от ключово значение и за получаването на отделните лицензи за площадка, разрешителни за строеж и лицензи за експлоатация, необходими за изграждането и работата на централа с тази технология. Наскоро NRC прие окончателно решение, с което удължи срока на лицензите за дизайн от 15 на 40 години, е посочено в съобщението.

"Удължаването на лиценза на дизайна на AP1000 до 40 години допълнително утвърждава усъвършенствания реактор AP1000® с модулен дизайн като водещо решение за реализиране на амбициозната визия на САЩ да има 10 големи реактора в процес на изграждане до 2030 г.", каза Дан Липман, президент на отдел "Енергийни системи" в "Уестингхаус", цитиран в съобщението

"Това решение също създава дългосрочна рамка за лицензиране, която позволява внедряването на нашата технология AP1000 и извън САЩ, като предоставя на международните регулатори утвърден дизайн, който вече е преминал през строги стандарти за безопасност", допълва той.

Усъвършенстваният реактор AP1000 е единственият действащ реактор от поколение III+, който използва напълно пасивни системи за безопасност, модулен дизайн на конструкцията и заема най-малка площ на произведен MWe на пазара. В момента шест реактора AP1000 поставят рекорди по експлоатационна ефективност и надеждност в световен мащаб, като още 14 са в процес на изграждане и пет са в процес на договаряне. Технологията AP1000 вече е избрана за националните ядрени програми в Полша, Украйна и България и се разглежда за внедряване на редица други площадки в Европа, Обединеното кралство и Северна Америка, се посочва още в съобщението.

БТА припомня, че "Уестингхаус Електрик Къмпани" сключи на 15 май меморандуми за разбирателство със седем български компании в подкрепа на проекта за изграждане на два нови енергоблока с технологията AP1000 на площадката на АЕЦ "Козлодуй".