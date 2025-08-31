Равнището на безработица в Кюстендил към 29 август 2025 г. е 9,4 процента, съобщават от местната дирекция "Бюро по труда"

Регистрираните безработни в дирекция "Бюро по труда" – Кюстендил към 29 август 2025 г. са 1810 души, а равнището на безработица е 9,4 процента, съобщават от дирекцията. От Бюрото по труда уточняват, че изчисленията са на база последното преброяване на икономически активното население от 2021 г., като за Кюстендил то е 19 276 души.

От регистрираните в Бюро по труда в Кюстендил 1757 души са от община Кюстендил, 42 души от община Невестино и 11 души от община Трекляно. От регистрираните безработни през август 2025 г., 408 души са специалисти, с работническа професия са 227 души, а без специалност и професия са 1175 души. С висше образование са 183 души, със средно образование 581 души, с основно образование са 373 души, а с начално и по-ниско образование са регистрирани 673 души.

Към 29 август 2025 г. регистрирани безработни лица от рисковите групи са 1061 жени, 173 са хора с намалена трудоспособност, 341 са младежи до 29 години, 654 са над 50-годишна възраст, а 658 са регистрирани продължително безработни, посочват още от ДБТ - Кюстендил.

Входящият поток през август 2025 г. обхваща 185 регистрирани безработни, при изходящ поток през месеца от 197 души. За същия период на територията на ДБТ - Кюстендил на първичния трудов пазар са заявени 68 работни места.

По програми, мерки за заетост и проекти по Програма "Развитие на човешките ресурси" през август 2025 г. са заявявани 50 работни места, от които за работническа професия са 61,8 процента, а за специалисти 27,9 процента. Заявените работни места, неизискващи квалификация са 11 за хора със средно образование и 5 за хора с основно и по-ниско образование. Най-голям е броят на заявените работни места за персонал в сферата на услугите за населението, търговията и охраната, следват заявените работни места за водачи на МПС, техници и приложни специалисти и помощен административен персонал. За ръководители и специалисти обявените работни места са 19, като преобладават преподавателските места, посочват от ДБТ - Кюстендил.

На територията, обслужвана от ДБТ - Кюстендил през август са постъпили на работа 87 души, от които 9 младежи до 24 г., 9 младежи на възраст между 25 г. и 29 г., а 10 са продължително безработни лица. Чрез посредничеството на ДБТ - Кюстендил от региона устроените на работа са 54 души, а 20 са включени в заетост по програми и мерки за обучение и заетост, както и по проекти по Програма "Развитие на човешките ресурси".