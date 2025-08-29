Подробно търсене

Още 6,8 млн. лева е одобрил ДФЗ за измръзнали тази пролет овошки, с което сумата до момента става общо 28,5 млн. лева

Ивона Величкова
Снимка: Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова, архив
София,  
29.08.2025 16:39
 (БТА)

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) одобри още 6,8 млн. лева (6 796 541 лева) за 282 овощари, чиито градини бяха засегнати от лошите климатични условия през тази година, съобщават от Фонда.

В края на миналата седмица започна поетапното превеждане на средствата по държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. 

Общата сума, оторизирана до момента е над 28,5 млн. лева (28 534 008 лева) на 1695 стопани.

БТА припомня, че общият бюджет по помощта е 32 млн. лева.

Подпомагането се осъществява при интензитет до 80 процента от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки: за череши до 5535 лв./ха; за вишни до 5442 лв./ха; за кайсии до  6385 лв./ха.

/ЕС/

