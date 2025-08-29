Още 6,8 млн. лева е одобрил ДФЗ за измръзнали тази пролет овошки, с което сумата до момента става общо 28,5 млн. лева

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) одобри още 6,8 млн. лева (6 796 541 лева) за 282 овощари, чиито градини бяха засегнати от лошите климатични условия през тази година, съобщават от Фонда.

В края на миналата седмица започна поетапното превеждане на средствата по държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г.

Общата сума, оторизирана до момента е над 28,5 млн. лева (28 534 008 лева) на 1695 стопани.

БТА припомня, че общият бюджет по помощта е 32 млн. лева.

Подпомагането се осъществява при интензитет до 80 процента от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки: за череши до 5535 лв./ха; за вишни до 5442 лв./ха; за кайсии до 6385 лв./ха.