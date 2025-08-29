Инфлацията в Италия се забавя до 1,6 на сто през август, показват предварителни данни

Инфлацията при потребителските цени в Италия се забавя слабо през август на фона на спадащите разходи за енергия. Това показват предварителни данни на италианската статистическа служба (ISTAT), цитирани от ДПА.

Инфлацията е нараснала до 1,6 на сто през август спрямо отчетените през юли 1,7 на сто и е малко под очакванията на икономистите да остане стабилно на нивото от 1,7 на сто.

Годишният спад на цените на енергията се е ускорил през август до 4,4 на сто спрямо 3,4 на сто през юли. Данните показват, че цените на нерегулираните енергийни продукти са намелели с 5,9 на сто.

Растежът на цените на непреработените храни се е ускорил до 5,6 на сто през август при 5,1 на сто през юли.

Инфлацията, изчислена на основата на хранителни продукти, се повиши до 3 на сто през август при 2,8 на сто през предходния месец.

Основната инфлация, която изключва колебливите цени на енергоизточниците и непреработените храни, се е повишила от 2 на 2,1 на сто.

На месечна база потребителските цени са били нагоре с 0,1 на сто.

Инфлацията, изчислена според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), остана без промяна – 1,7 на сто на годишна база през август при очакван темп от 1,8 на сто.

На месечна база ХИПЦ се понижи с 0,2 на сто.