Университетът по застраховане и финанси и застрахователната компания "България Иншурънс" стартират съвместна стипендиантска програма по застраховане

Университетът по застраховане и финанси (УЗФ) и застрахователната компания "България Иншурънс" (Bulgaria Insurance Company) започват съвместна стипендиантска програма "Бъдещето в застраховането", насочена към зрелостници от София, които планират да се обучават в специалност "Застраховане и осигуряване" в университета. Това съобщават от висшето училище.

Основната цел на инициативата е да подкрепи млади таланти чрез насърчаване на интереса към застраховането и осигуряването, както и да осигури реална помощ по време на обучението, обясняват от висшето училище.

Програмата включва покриване на първите две семестриални такси за обучение в Университета по застраховане и финанси, индивидуално менторство от професионалист от бранша, както и възможност за платен стаж след първия семестър.

Кандидатстването за програмата е от 1 до 10 септември. Кандидатите трябва да са със среден успех "Мн. добър" и желание да продължат образованието си в бакалавърската специалност "Застраховане и осигуряване" в Университета по застраховане и финанси. Събеседванията с кандидатите ще се проведат до 20 септември, а резултатите ще бъдат обявени на 25 септември на сайта на Университета по застраховане и финанси и на сайта на "България Иншурънс".