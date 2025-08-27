Подробно търсене

"Сирма груп Холд" отчита увеличение на приходите от продажби с близо 27 процента за първото полугодие на 2025 г.

Христо Воденов
БТА, Цветан Алексиев, изпълнителен директор на "Сирма Груп Холдинг"
София,  
27.08.2025 18:39
 (БТА)

"Сирма груп Холд" отчита увеличение на приходите от продажби с близо 27 процента за първото полугодие на 2025 г., като те достигат до 57,7 млн. лв., съобщиха в уебинар за инвеститори и журналисти Цветан Алексиев, изпълнителен директор на „Сирма Груп Холд“, и Йордан Недев, финансов директор на компанията. За цялата 2024 година приходите на дружеството бяха 100 млн. лева.

EBITDA (печалба преди лихви, данъци, амортизация и обезценка) на дружеството за периода е почти 3,4 млн. лева (3 380 000 лева) и се увеличава на годишна база с 46,57 на сто. Нетната печалба на високотехонологичната компания за първите шест месеца на 2025 година е била малко над един милион лева (1 010 000 лева).

Акциите на компанията се търгуват на Българската фондова борса. Днес те поскъпнаха с 1,47 на сто до 1,36 лева за брой. На годишна база цената на книжата се качва с над 23 процента, сочат данните на борсата.  За дейността си през миналата година дружеството раздаде по 0,02 лева брутен дивидент на акционерите  си.

Продължава подготовката на дружеството за двойно листване, като се предвижда акциите да се търгуват и на борсата във Франкфурт. Процесът върви по план и листването в Германия може да се очаква в края на тази или в началото на следващата година, каза Цветан Алексиев.

/БП/

