Логистична база на "Билла" в България получи висока оценка по международен стандарт за устойчиво строителство

Логистична база на компанията "Билла" (BILLA) в България беше сертифицирана с най-високото ниво "Изключително" ("Outstanding") по международния стандарт за устойчиво строителство BREEAM, съобщава търговската верига.

Това е третият логистичен център на "Билла България", който се намира до старозагорското село Загоре. Освен че е най-високо оценената логистична база у нас, това е и първият склад в рамките на групата "Реве" (REWE), от която "Билла" е част, в който не се използва отопление на газ (фосилни горива). Изцяло се използва отпадната топлина от хладилната инсталация за отопление чрез индустриално подово отопление през зимните месеци на целия склад, включително и в администрацията.

Освен това са монтирани фотоволтаични соларни панели с обща мощност от 806 киловатпика (kWp), способни да произведат 1047 мегаватчаса (MWh) електрическа енергия годишно. В комбинация с блок от батерии системата ще покрие до 40 на сто от общото електрическо потребление на складовата база Загоре.