КЕВР ще обсъди предложението на "Булгаргаз" за намаляване на цената на природния газ с близо 2 процента за септември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на "Булгаргаз" за намаляване на цената на природния газ с 1,77 процента за септември, съгласно дневния ред на регулатора.

Откритото заседание ще започне в 10:00 часа в сградата на КЕВР. Темата на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик от 11 август за утвърждаване на нова цена за следващия месец, по която "Булгаргаз" да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

"Булгаргаз" ЕАД предлага за септември да бъде утвърдена цена на природния газ, по която общественият доставчик продава природния газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 60,99 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това се посочва в заявлението на "Булгаргаз" до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), публикувано на страницата на регулатора.