Марин Милков
"Опел" се отказва от целта си до 2028 г. да продава само електромобили
Снимка: AP/Virginia Mayo
Франкфурт на Майн,  
25.08.2025 17:30
 (БТА)

Германският автомобилен производител "Опел" (Opel) се отказа от плановете си до 2028 г. да продава само електрически превозни средства в Европа, предаде ДПА.

Базираната в град Рюселсхайм компания обяви днес, че докато търсенето на клиентите не се промени, ще продължи да разчита на настоящата си "многоенергийна" стратегия - доставка на превозни средства, задвижвани от батерии, плъг-ин (plug-in) хибридни превозни средства или автомобили с двигатели с вътрешно горене.

'Плановете да се продават само електромобили не е задължително да се ограничават до 2028 г., ако търсенето изисква друго", се казва в изявление на автомобилния производител след медийни съобщения за промяната в стратегията.

През 2023 г. главният изпълнителен директор на компанията Флориан Хютл обяви целта на "Опел" да се превърне в изцяло електрическа марка в Европа до 2028 година.

Компанията, която е част от групата "Стелантис" (Stellantis), отчете свиване на рентабилността си през последните години, а плановете на "Опел" за изграждането на голям завод за батерийни клетки в завода на автомобилостроителя в град Кайзерслаутерн бяха отложени, припомня ДПА.

Независимо от това автомобилният производител продължава да произвежда електромобили на фона на положителните сигнали от пазара и политическите мерки в Германия, Франция и Великобритания.

Компанията обяви, че е готова за електрифицираната мобилност и е първият германски производител с изцяло електрифицирано портфолио от модели на пазара, допълва ДПА.

