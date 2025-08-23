Подробно търсене

Над 900 дка нетрадиционни култури се отглеждат в област Враца

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Над 900 дка нетрадиционни култури се отглеждат в област Враца
Над 900 дка нетрадиционни култури се отглеждат в област Враца
БТА, Лавандула Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова/архив
Враца,  
23.08.2025 09:00
 (БТА)

Над 900 дка нетрадиционни за страната ни култури се отглеждат в област Враца, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието на въпрос на БТА. Арония, кориандър, памук, бадеми, лешници, етерично маслени и лекарствени насаждения са културите, които не са типични за врачанското землище. 

Най-голяма площ има засята с кориандър – 400 декара, а най-малка с арония – три декара. На 3300 дка се отглежда лавандула, посочват от земеделското министерство. 

От началото на поливния сезон през 2025 г. до края на юни 162 дка са напоявани с вода, предоставена от "Напоителни системи".

В землището на територията на област Враца има регистрирани над 3 милиона декара земеделска земя. 

/ТНП/

Свързани новини

17.07.2025 08:28

В област Враца се очакват средни добиви от пшеница 650 килограма и от ечемик 500 килограма от декар

В област Враца се очакват средни добиви от пшеница 650 килограма и от ечемик 500 килограма от декар, информираха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните на въпрос на БТА. От там посочиха, че в областта навсякъде е започнала

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:13 на 23.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация