Над 900 дка нетрадиционни култури се отглеждат в област Враца

Над 900 дка нетрадиционни за страната ни култури се отглеждат в област Враца, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието на въпрос на БТА. Арония, кориандър, памук, бадеми, лешници, етерично маслени и лекарствени насаждения са културите, които не са типични за врачанското землище.

Най-голяма площ има засята с кориандър – 400 декара, а най-малка с арония – три декара. На 3300 дка се отглежда лавандула, посочват от земеделското министерство.

От началото на поливния сезон през 2025 г. до края на юни 162 дка са напоявани с вода, предоставена от "Напоителни системи".

В землището на територията на област Враца има регистрирани над 3 милиона декара земеделска земя.