Подробно търсене

Метеорологичните и политическите фактори оказват влияние върху европейските енергийни пазари, се посочва в анализ

Женя Илчева
Метеорологичните и политическите фактори оказват влияние върху европейските енергийни пазари, се посочва в анализ
Метеорологичните и политическите фактори оказват влияние върху европейските енергийни пазари, се посочва в анализ
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
14.08.2025 16:07
 (БТА)

През последните седмици цените на енергията в Европа останаха под влиянието на климатични и политически фактори, които често се неутрализираха взаимно и задържаха пазарите в сравнително тесни граници. Това пише в традиционния си месечен анализ Анди Зомер, ръководител на групата за фундаментален анализ и моделиране в швейцарската енергийна компания "Акспо Груп" (Axpo Group), съобщиха от компанията.

Зомер отбелязва, че след горещия месец юни температурите в Централна и Западна Европа през юли се върнаха към нормалните си стойности за сезона. Това позволи възстановяването на нормалното охлаждане в ядрените електроцентрали във Франция и Швейцария и върна френското ядрено производство до едно от най-високите му нива от 2017 г. насам. В същото време обаче производството на вятърна и слънчева енергия намаля, а хидрологичният баланс се подобри благодарение на по-благоприятните климатични условия.

Според анализа търсенето на електроенергия и природен газ остана ниско, което се дължи на бавната икономическа активност в Европа. Въпреки това запасите от газ в Европейския съюз се попълват благодарение на увеличения износ на втечнен природен газ (ВПГ) от Северна Америка. Дефицитът спрямо средното ниво за последните пет години намаля значително, но запасите все още са под критичните прагове, което представлява сериозен риск за предстоящата зима.

Политическите отношения между САЩ и Европа също оказаха силно влияние върху енергийния пазар. В края на юли бяха въведени мита от 15 процента за европейски стоки и 10 процента за британски, в рамките на по-широки търговски споразумения, които включват значителни инвестиционни и енергийни ангажименти от страна на ЕС към САЩ. В същото време заплахите на американската администрация за налагане на вторични санкции срещу купувачи на руски енергийни ресурси повишиха напрежението и доведоха до временен ръст на цените на газа и петрола.

Според Зомер комбинацията от тези фактори - климатични условия, икономическо търсене и геополитически решения - оставя енергийния пазар в Европа много непредсказуем. През следващите месеци се очаква цените да продължат да варират, а ключовите рискове ще бъдат свързани с настъпващата зима и развитието на международните отношения.

/ВЙ/

Свързани новини

10.07.2025 12:48

Летните горещини и геополитическото напрежение се отразиха на енергийните пазари в Европа, показва анализ

Необичайно високите температури отбелязаха началото на лятото в Европа, като се отразиха на енергийните пазари и поставиха началото на труден период. Това пише в традиционния си месечен анализ Анди Зомер, ръководител на групата за фундаментален
16.06.2025 12:46

Свръхпредлагане от ВЕИ и слабо търсене свалиха цените на тока в Европа до отрицателни рекорди, показва анализ

Слабото търсене на енергия и силното производство от възобновяеми източници доведоха до характерен "междусезонен" месец на европейските енергийни пазари през май. Комбинацията от тези фактори понижи спот цените на енергията в цяла Европа, докато
16.05.2025 15:39

Слабото производство на енергия от вятър в Европа засилва зависимостта от въглищни мощности, показва анализ

През последния месец европейските енергийни пазари в голяма степен следват глобалния мечи макроикономически климат, който се определя от засилваща се търговска война, застой в промишлеността и несигурност в световните икономически съюзи, които
11.04.2025 13:42

Вносът на втечнен природен газ в Европа бележи значителен ръст, според анализ

Вносът на втечнен природен газ (LNG) в Европа бележи значителен ръст, като надвишава нивата от предишни години. Повишението се дължи най-вече на сериозно увеличение на спот доставките от американското крайбрежие на Мексиканския залив, бързото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:41 на 14.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация