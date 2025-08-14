Метеорологичните и политическите фактори оказват влияние върху европейските енергийни пазари, се посочва в анализ

През последните седмици цените на енергията в Европа останаха под влиянието на климатични и политически фактори, които често се неутрализираха взаимно и задържаха пазарите в сравнително тесни граници. Това пише в традиционния си месечен анализ Анди Зомер, ръководител на групата за фундаментален анализ и моделиране в швейцарската енергийна компания "Акспо Груп" (Axpo Group), съобщиха от компанията.

Зомер отбелязва, че след горещия месец юни температурите в Централна и Западна Европа през юли се върнаха към нормалните си стойности за сезона. Това позволи възстановяването на нормалното охлаждане в ядрените електроцентрали във Франция и Швейцария и върна френското ядрено производство до едно от най-високите му нива от 2017 г. насам. В същото време обаче производството на вятърна и слънчева енергия намаля, а хидрологичният баланс се подобри благодарение на по-благоприятните климатични условия.

Според анализа търсенето на електроенергия и природен газ остана ниско, което се дължи на бавната икономическа активност в Европа. Въпреки това запасите от газ в Европейския съюз се попълват благодарение на увеличения износ на втечнен природен газ (ВПГ) от Северна Америка. Дефицитът спрямо средното ниво за последните пет години намаля значително, но запасите все още са под критичните прагове, което представлява сериозен риск за предстоящата зима.

Политическите отношения между САЩ и Европа също оказаха силно влияние върху енергийния пазар. В края на юли бяха въведени мита от 15 процента за европейски стоки и 10 процента за британски, в рамките на по-широки търговски споразумения, които включват значителни инвестиционни и енергийни ангажименти от страна на ЕС към САЩ. В същото време заплахите на американската администрация за налагане на вторични санкции срещу купувачи на руски енергийни ресурси повишиха напрежението и доведоха до временен ръст на цените на газа и петрола.

Според Зомер комбинацията от тези фактори - климатични условия, икономическо търсене и геополитически решения - оставя енергийния пазар в Европа много непредсказуем. През следващите месеци се очаква цените да продължат да варират, а ключовите рискове ще бъдат свързани с настъпващата зима и развитието на международните отношения.