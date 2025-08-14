Подробно търсене

Марин Милков
"Фокскон" отчете 27-процентен ръст на печалбата заради силното търсене на сървъри за изкуствен интелект
Снимка: AP/Chiang Ying-ying
Тайпе,  
14.08.2025 11:42
 (БТА)

Чистата печалба на тайванския гигант в електрониката "Фокскон" (Foxconn), ключов доставчик на "Епъл" (Apple), е нараснала с 27 на сто през второто тримесечие на годишна база благодарение на повишеното търсене на сървъри за изкуствен интелект, съобщи компанията, цитирана от Си Ен Би Си.

Приходите за периода април–юни са достигнали 1,79 трилиона тайвански долара (59,73 млрд. щатски долара), което е в съответствие с прогнозите на анализатори, анкетирани от "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group – LSEG). Печалбата за тримесечието е възлязла на 56,596 млрд. тайвански долара, надминавайки очакванията за 49,767 млрд. тайвански долара. Чистата печалба е била 44,36 млрд. тайвански долара, също над прогнозите на LSEG, които предвиждаха 38,81 млрд. тайвански долара.

"Фокскон", листната на китайските и тайванските фондови пазари под наименованието "Хон Хай присижън индъстри" (Hon Hai Precision Industry Co), е най-големият производител на смартфоните "айФон" (iPhone) на "Епъл" в световен мащаб и се стреми да повтори успеха си в потребителската електроника в сектора на изкуствения интелект. Компанията, която произвежда сървъри за натоварвания, свързани с изкуствен интелект, е ключов партньор и на американския производител на чипове "Енвидия" (Nvidia). Очаква се приходите ѝ от бизнеса със сървъри за изкуствен интелект да нараснат с над 170 на сто на годишна база през второто тримесечие.

На 5 август "Фокскон" прогнозира по-нататъшен ръст на приходите през третото тримесечие, като подчерта, че ще следи внимателно влиянието на „развиващите се глобални политически и икономически условия“. Компанията обяви и готовност да се разшири в нови области, включително сглобяване на електрически превозни средства и производство на полупроводници.

Митническата политика на американския президент Доналд Тръмп обаче може да повлияе на перспективите на "Фокскон" през годината. В отговор на обявените по-високи мита за внос, компанията вече е преместила по-голямата част от производството на "айФон"-и, предназначени за пазара в САЩ, в Индия.

/БП/

Към 12:06 на 14.08.2025

